даже если сша удвоят свою денежную базу спрос на зелень не спадёт из-за долгов, долги как хомут тянут нас на дно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
даже если сша удвоят свою денежную базу спрос на зелень не спадёт из-за долгов, долги как хомут тянут нас на дно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да что там за нас говорить если даже 97%+ Американских граждан в долгах как в шелках. Они бы и рады 30 летнюю ипотеку + кредит на машину чтоб им простили/ обесценили. Да кто ж их рабов теперь так просто с долговой иглы отпустит?
Life is good.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:55
Отпустят. Или послабят бремя и перенесут его в деноминированную валюту. Для этого все и делается. Ведь непосильные долги уже становятся проблемой не должника, а кредитора, и кредитору надо что-то с этим делать.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я потому и ссылаюсь на 17 год, потому что он прошел без особых потрясений. Его можно считать эталоном.
Весь прошлый год я вел именно по нему. Сейчас прошло слишком много времени для непосредственного сравнения, но заглядывать туда, как мне кажется стоит.
А вот чей-то злой умысел я бы не искал, по крайней мере, по результатам последней недели, которая прошла в рыночных торгах.
ЗЫ Результатов интервенций до сих пор нет. Закрадывается подозрение, что результативных интервенций на этой неделе не было. Замечен НБУ был тоько в четверг, но как-то подозрительно.
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