Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:44

matroSkin написав: На всякий случай напомню, что помимо шаблонной сезонности 2017, был ранний сезонный хай 2018 (5.09), к уровням которого мы ближе весь сентбярь. На всякий случай напомню, что помимо шаблонной сезонности 2017, был ранний сезонный хай 2018 (5.09), к уровням которого мы ближе весь сентбярь.

Я потому и ссылаюсь на 17 год, потому что он прошел без особых потрясений. Его можно считать эталоном.Весь прошлый год я вел именно по нему. Сейчас прошло слишком много времени для непосредственного сравнения, но заглядывать туда, как мне кажется стоит.А вот чей-то злой умысел я бы не искал, по крайней мере, по результатам последней недели, которая прошла в рыночных торгах.ЗЫ Результатов интервенций до сих пор нет. Закрадывается подозрение, что результативных интервенций на этой неделе не было. Замечен НБУ был тоько в четверг, но как-то подозрительно.