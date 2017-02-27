даже если сша удвоят свою денежную базу спрос на зелень не спадёт из-за долгов, долги как хомут тянут нас на дно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
даже если сша удвоят свою денежную базу спрос на зелень не спадёт из-за долгов, долги как хомут тянут нас на дно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да что там за нас говорить если даже 97%+ Американских граждан в долгах как в шелках. Они бы и рады 30 летнюю ипотеку + кредит на машину чтоб им простили/ обесценили. Да кто ж их рабов теперь так просто с долговой иглы отпустит?
Life is good.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:55
Отпустят. Или послабят бремя и перенесут его в деноминированную валюту. Для этого все и делается. Ведь непосильные долги уже становятся проблемой не должника, а кредитора, и кредитору надо что-то с этим делать.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я потому и ссылаюсь на 17 год, потому что он прошел без особых потрясений. Его можно считать эталоном.
Весь прошлый год я вел именно по нему. Сейчас прошло слишком много времени для непосредственного сравнения, но заглядывать туда, как мне кажется стоит.
А вот чей-то злой умысел я бы не искал, по крайней мере, по результатам последней недели, которая прошла в рыночных торгах.
ЗЫ Результатов интервенций до сих пор нет. Закрадывается подозрение, что результативных интервенций на этой неделе не было. Замечен НБУ был тоько в четверг, но как-то подозрительно.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:19
Целый день стоял с заградительным бидом причём ниже рынка,по ощущениям участников торгов продал примерно 45-50 мио,а потом в отчётности выкатил наглую пропаганду,мол я всего навсего полляма налил и все успокоились.
Вот такие пироги,но вы бегом троллили форумчан: а был ли мальчик(((
Думаю с бюджетом точно такие же пироги,очень неритмично он наполняется,такого не бывает,причём вёдра бабла наваливаются на казну тогда,когда в аналогичные дни прошлых периодов были минимумы,наверное ермак подтянул финансистов из кремля,там печатают бабло и не парятся,долларов в продаже для пипла почти нигде нет,хотя и оф.курс валится конкретно.
Вот такой уровень во всём
После такого бычьего межбанка подтянулись биды на наличке в столице, даже 38 на себя некоторые стали светить.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
что-то не чувствуется проблем у наших кредиторов
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:49
Вечірній офтопчик)))
Ну раз так, то треба ТОЧНО брати іпотеку на 20р. з ФІКСОВАНОЮ ставкою 3-5 років!
Давайте спробую ще раз наголосити на вигідні моменти
1) З усіх чайників трублять, що гривня от-от знеціниться! (або трохи, або дуже)
2) Крім варіантів, як закинути заощадження в бетон, або купити долярчиків - варіантів НЕМАЄ!
3) А тут ще й використається "кредитне плече", яке за 3-5р можна погасити повністю "фантиками"!(ну ж всі прогнозують це - хіба ні? )
4) От що таке було 5-6тис.грн/міс. 5р. тому і що таке зараз?(а саме такий ФІКСОВАНИЙ платіж буде по іпотеці на найближчих 3-5р, залежно, який банк оберу! )
Так що -
ДумаЮ!
ДійЮ!
БагатіЮ!
п. с.
А є аргументи, чому НЕ брати іпотеку?
п. с. 2
Ні, ну звичайно, якщо б була СТАБІЛЬНІСТЬ(міцна гривня) протягом хоча б 10р. - так, питань нема - дурна затія!
Але ж так ТОЧНО не буде!
А те, що МОЖЛИВО подешевшає бетон - так таке можливо лише в долярах, а в гривні - дуже, дуже навряд чи!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
могут настроить очень много и цена сильно просядет в т.ч. на аренду. К перенасыщению всё идёт, сильно мало мест осталось где в Украине можно заработать, в порыве алчности за 10-15 лет застройщики пинаясь локтями настроят больше чем за всю независимость. Все у кого есть доходы купят себе 2-3 квартиры в дешевую ипотеку, и потом квартир окажется больше чем арендаторов. Или вы думаете что вы один такой умный?) Исходите из того что 100 тысяч ваших земляков думает так же как вы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 03 жов, 2020 07:49
Ну то що - тупо купити долярчиків і все?
Варіантів же, для інвестування в Україні - немає!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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