Долярчик написав:Варіантів же, для інвестування в Україні - немає!
С падением ставок инвестиций с гарантией доходности почти нет. Но есть варианты которые повышают её вероятность.
Купите доллары, евро, злотые, франки, часть оставьте в гривне. Периодически какае-то валюта дорожает по отношению к другим, её продавайте и покупайте ту что подешевела. Это сложная работа, надо изучать графики, иметь выдержку не слиться раньше времени. Зато валютный кеш всегда ликвидный.
Сидеть в одной валюте так же глупо как сидеть в одной недвижимости, ваш актив может подешеветь и у вас не останется другого поля для манёвра, кроме как зафиксировать убыток.
Кстати золото и недвижимость может быть частью инвестиционного портфеля. С недвижимостью есть много вариантов работы (помимо вашей любимой ипотеки), можно снимать квартиру помесячно а сдавать посуточно, можно купить дорогую квартиру в центре и сдавать её за 12тыс а самому снимать на окраине за 6тыс (в этом варианте ваша единственная квартира приносит доход при этом у вас нет ипотечной удавки, нет лишней недвижимости, которая может потерять в цене, падает или растёт аренда - пофиг, ваш доход с 1го дня и навеки вечные равен разнице цен центр/окраина). Как вариант сдавайте квартиру в Польше/Европе/США снимайте во Львове. Мой знакомый сдаёт квартиру в Словакии и на эти деньги живёт, там есть специальные фирмы которые ищут арендатора, заселяют/выселяют, оплачивают счета.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 жов, 2020 09:32, всього редагувалось 6 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Shaman написав:ключевой момент - сколько у Вас первоначальный взнос. Если 50% собрали, а лучше 60-70% - нормальная тема
Тема така: Наприклад, об'єкт коштує 800Кгрн,де 300 - перший внесок(свої) і 500К в іпотеку(кредитні) на 20р, де перші 3-5р. ФІКСОВАНА ставка!
Shaman написав:вот если в ипотеку с нуля - то я лично не советую. сколько там % - 15, 20% годовых в грн? ипотека на 20 лет под такие % это нонсенс. тогда лучше копите деньги
Ставка, на моменті, з усіма комісіями складає ~ 14% річних!(на перші 3-5р) - а далі можна погасити повністю іпотеку - фантиками - всіж трублять про знецінення гривні!
п. с. І ще скажу тим, що кажуть "та, бетон теж впаде в ціні"! Люди, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ???! (іпотека ж в гривні береться)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Люди, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ
допустим нет (хотя графики говорят что да) но может упасть ваш доход в гривне, вы об этом не думали? Денег будет хватать только на еду и коммунальные, что тогда будете делать с ипотекой? Арендные ставки вполне могут просесть в 2 раза в гривне, доказано карантином.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 жов, 2020 09:25, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Shaman написав:ключевой момент - сколько у Вас первоначальный взнос. Если 50% собрали, а лучше 60-70% - нормальная тема. у недвиги есть еще функция, что рано или поздно туда можно поселить детей - и ценность этого может быть существенной))) а вот если в ипотеку с нуля - то я лично не советую. сколько там % - 15, 20% годовых в грн? ипотека на 20 лет под такие % это нонсенс. тогда лучше копите деньги
с учётом на ожидаемую девальвацию, не лучше, что бы первоначальный взнос был наоборот, как можно меньше
Shaman написав:ключевой момент - сколько у Вас первоначальный взнос. Если 50% собрали, а лучше 60-70% - нормальная тема. у недвиги есть еще функция, что рано или поздно туда можно поселить детей - и ценность этого может быть существенной))) а вот если в ипотеку с нуля - то я лично не советую. сколько там % - 15, 20% годовых в грн? ипотека на 20 лет под такие % это нонсенс. тогда лучше копите деньги
с учётом на ожидаемую девальвацию, не лучше, что бы первоначальный взнос был наоборот, как можно меньше
думаете банки будут молча смотреть на девальвацию, утираясь слезами? Ставка вырастет кратно падению гривны.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Shaman написав:ключевой момент - сколько у Вас первоначальный взнос. Если 50% собрали, а лучше 60-70% - нормальная тема. у недвиги есть еще функция, что рано или поздно туда можно поселить детей - и ценность этого может быть существенной))) а вот если в ипотеку с нуля - то я лично не советую. сколько там % - 15, 20% годовых в грн? ипотека на 20 лет под такие % это нонсенс. тогда лучше копите деньги
с учётом на ожидаемую девальвацию, не лучше, что бы первоначальный взнос был наоборот, как можно меньше
думаете банки будут молча смотреть на девальвацию, утираясь слезами? Ставка вырастет кратно падению гривны.
первые 3 года фиксированная, в договоре прописана, потом да - плавающая
19yuriy91 написав:первые 3 года фиксированная, в договоре прописана, потом да - плавающая
А ще є грандіозні "плани" на наступний рік: "Що планують в уряді: заступник міністра фінансів Василь Шкураков пояснює: вже від грудня в Україні запустять нову іпотечну програму. Кредити видаватимуть банки на 20 років під 7%. “Ця ставка не буде змінюватися протягом всього часу дії договору іпотечного кредиту. Громадянин не несе ризиків”, – пояснив чиновник;
перший внесок – до 20% як на вторинному ринку, так і в новобудові;
обов’язкова умова – об’єкт має бути вже введений в експлуатацію, а от купити на пільгових умовах житло зможе не кожен.
“Не буде такого, що людина має п’ять квартир, і ще й шосту в іпотеку взяла. Наше завдання, щоб це був той, хто справді потребує: чи то сім’я, чи то одинока людина”, – наголосив Шкураков." Тому Долярчику в новобудові квартиру краще переписати на тещу й зможе претендувати на іпотеку під 7%))
stryzhko написав:“Не буде такого, що людина має п’ять квартир, і ще й шосту в іпотеку взяла. Наше завдання, щоб це був той, хто справді потребує: чи то сім’я, чи то одинока людина”, – наголосив Шкураков."
давать даже беспроцентные кредиты нищебродам - утопия, 50% потребкредитов невозвратные.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat