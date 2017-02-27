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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6517651865196520>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 151
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
110
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Варіантів же, для інвестування в Україні - немає!
С падением ставок инвестиций с гарантией доходности почти нет. Но есть варианты которые повышают её вероятность.

Купите доллары, евро, злотые, франки, часть оставьте в гривне. Периодически какае-то валюта дорожает по отношению к другим, её продавайте и покупайте ту что подешевела. Это сложная работа, надо изучать графики, иметь выдержку не слиться раньше времени. Зато валютный кеш всегда ликвидный.

Сидеть в одной валюте так же глупо как сидеть в одной недвижимости, ваш актив может подешеветь и у вас не останется другого поля для манёвра, кроме как зафиксировать убыток.

Кстати золото и недвижимость может быть частью инвестиционного портфеля.
С недвижимостью есть много вариантов работы (помимо вашей любимой ипотеки), можно снимать квартиру помесячно а сдавать посуточно, можно купить дорогую квартиру в центре и сдавать её за 12тыс а самому снимать на окраине за 6тыс (в этом варианте ваша единственная квартира приносит доход при этом у вас нет ипотечной удавки, нет лишней недвижимости, которая может потерять в цене, падает или растёт аренда - пофиг, ваш доход с 1го дня и навеки вечные равен разнице цен центр/окраина). Как вариант сдавайте квартиру в Польше/Европе/США снимайте во Львове. Мой знакомый сдаёт квартиру в Словакии и на эти деньги живёт, там есть специальные фирмы которые ищут арендатора, заселяют/выселяют, оплачивают счета.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 жов, 2020 09:32, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:21

План Долярчика)))

  Shaman написав:ключевой момент - сколько у Вас первоначальный взнос. Если 50% собрали, а лучше 60-70% - нормальная тема

Тема така:
Наприклад, об'єкт коштує 800Кгрн,де 300 - перший внесок(свої) і 500К в іпотеку(кредитні) на 20р, де перші 3-5р. ФІКСОВАНА ставка!
  Shaman написав:вот если в ипотеку с нуля - то я лично не советую. сколько там % - 15, 20% годовых в грн? ипотека на 20 лет под такие % это нонсенс. тогда лучше копите деньги

Ставка, на моменті, з усіма комісіями складає ~ 14% річних!(на перші 3-5р) - а далі можна погасити повністю іпотеку - фантиками :) - всіж трублять про знецінення гривні!

п. с.
І ще скажу тим, що кажуть "та, бетон теж впаде в ціні"!
Люди, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ???!
(іпотека ж в гривні береться)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Люди, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ
допустим нет (хотя графики говорят что да) но может упасть ваш доход в гривне, вы об этом не думали? Денег будет хватать только на еду и коммунальные, что тогда будете делать с ипотекой? Арендные ставки вполне могут просесть в 2 раза в гривне, доказано карантином.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 жов, 2020 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:23

  Shaman написав:ключевой момент - сколько у Вас первоначальный взнос. Если 50% собрали, а лучше 60-70% - нормальная тема.
у недвиги есть еще функция, что рано или поздно туда можно поселить детей - и ценность этого может быть существенной)))
а вот если в ипотеку с нуля - то я лично не советую. сколько там % - 15, 20% годовых в грн? ипотека на 20 лет под такие % это нонсенс. тогда лучше копите деньги


с учётом на ожидаемую девальвацию, не лучше, что бы первоначальный взнос был наоборот, как можно меньше
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:36

  19yuriy91 написав:
  Shaman написав:ключевой момент - сколько у Вас первоначальный взнос. Если 50% собрали, а лучше 60-70% - нормальная тема.
у недвиги есть еще функция, что рано или поздно туда можно поселить детей - и ценность этого может быть существенной)))
а вот если в ипотеку с нуля - то я лично не советую. сколько там % - 15, 20% годовых в грн? ипотека на 20 лет под такие % это нонсенс. тогда лучше копите деньги


с учётом на ожидаемую девальвацию, не лучше, что бы первоначальный взнос был наоборот, как можно меньше

думаете банки будут молча смотреть на девальвацию, утираясь слезами? Ставка вырастет кратно падению гривны.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Так що -
ДумаЮ!
ДійЮ!
БагатіЮ!

  Долярчик написав:План Долярчика)))

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:41

  vitaliian написав:
  19yuriy91 написав:
  Shaman написав:ключевой момент - сколько у Вас первоначальный взнос. Если 50% собрали, а лучше 60-70% - нормальная тема.
у недвиги есть еще функция, что рано или поздно туда можно поселить детей - и ценность этого может быть существенной)))
а вот если в ипотеку с нуля - то я лично не советую. сколько там % - 15, 20% годовых в грн? ипотека на 20 лет под такие % это нонсенс. тогда лучше копите деньги


с учётом на ожидаемую девальвацию, не лучше, что бы первоначальный взнос был наоборот, как можно меньше

думаете банки будут молча смотреть на девальвацию, утираясь слезами? Ставка вырастет кратно падению гривны.

первые 3 года фиксированная, в договоре прописана, потом да - плавающая
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

19yuriy91 написав:первые 3 года фиксированная, в договоре прописана, потом да - плавающая

А ще є грандіозні "плани" на наступний рік:
"Що планують в уряді:
заступник міністра фінансів Василь Шкураков пояснює: вже від грудня в Україні запустять нову іпотечну програму. Кредити видаватимуть банки на 20 років під 7%. “Ця ставка не буде змінюватися протягом всього часу дії договору іпотечного кредиту. Громадянин не несе ризиків”, – пояснив чиновник;

перший внесок – до 20% як на вторинному ринку, так і в новобудові;

обов’язкова умова – об’єкт має бути вже введений в експлуатацію, а от купити на пільгових умовах житло зможе не кожен.

“Не буде такого, що людина має п’ять квартир, і ще й шосту в іпотеку взяла. Наше завдання, щоб це був той, хто справді потребує: чи то сім’я, чи то одинока людина”, – наголосив Шкураков."
Тому Долярчику в новобудові квартиру краще переписати на тещу й зможе претендувати на іпотеку під 7%))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:“Не буде такого, що людина має п’ять квартир, і ще й шосту в іпотеку взяла. Наше завдання, щоб це був той, хто справді потребує: чи то сім’я, чи то одинока людина”, – наголосив Шкураков."
давать даже беспроцентные кредиты нищебродам - утопия, 50% потребкредитов невозвратные.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:А ще є грандіозні "плани" на наступний рік:

Обещать не значит женится (с) народ

Они уже кредитование 5-7-9% запустили и ипотеку по 10% в прошлом месяце.
Mind the gap.
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