Додано: Суб 03 жов, 2020 09:15

Долярчик написав: Варіантів же, для інвестування в Україні - немає! Варіантів же, для інвестування в Україні - немає!

С падением ставок инвестиций с гарантией доходности почти нет. Но есть варианты которые повышают её вероятность.Купите доллары, евро, злотые, франки, часть оставьте в гривне. Периодически какае-то валюта дорожает по отношению к другим, её продавайте и покупайте ту что подешевела. Это сложная работа, надо изучать графики, иметь выдержку не слиться раньше времени. Зато валютный кеш всегда ликвидный.Сидеть в одной валюте так же глупо как сидеть в одной недвижимости, ваш актив может подешеветь и у вас не останется другого поля для манёвра, кроме как зафиксировать убыток.Кстати золото и недвижимость может быть частью инвестиционного портфеля.С недвижимостью есть много вариантов работы (помимо вашей любимой ипотеки), можно снимать квартиру помесячно а сдавать посуточно, можно купить дорогую квартиру в центре и сдавать её за 12тыс а самому снимать на окраине за 6тыс (в этом варианте вашаквартира приносит доход при этом у вас нет ипотечной удавки, нет лишней недвижимости, которая может потерять в цене, падает или растёт аренда - пофиг, ваш доход с 1го дня и навеки вечные равен разнице цен центр/окраина). Как вариант сдавайте квартиру в Польше/Европе/США снимайте во Львове. Мой знакомый сдаёт квартиру в Словакии и на эти деньги живёт, там есть специальные фирмы которые ищут арендатора, заселяют/выселяют, оплачивают счета.