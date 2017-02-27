stryzhko написав:19yuriy91 написав:первые 3 года фиксированная, в договоре прописана, потом да - плавающая
А ще є грандіозні "плани" на наступний рік:
"Що планують в уряді:
заступник міністра фінансів Василь Шкураков пояснює: вже від грудня в Україні запустять нову іпотечну програму. Кредити видаватимуть банки на 20 років під 7%. “Ця ставка не буде змінюватися протягом всього часу дії договору іпотечного кредиту. Громадянин не несе ризиків”, – пояснив чиновник;
перший внесок – до 20% як на вторинному ринку, так і в новобудові;
обов’язкова умова – об’єкт має бути вже введений в експлуатацію, а от купити на пільгових умовах житло зможе не кожен.
“Не буде такого, що людина має п’ять квартир, і ще й шосту в іпотеку взяла. Наше завдання, щоб це був той, хто справді потребує: чи то сім’я, чи то одинока людина”, – наголосив Шкураков."
Тому Долярчику в новобудові квартиру краще переписати на тещу й зможе претендувати на іпотеку під 7%))
в таком случае проблема может быть в подорожании бетона