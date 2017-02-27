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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6517651865196520

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 151
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
110
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:15

  stryzhko написав:
19yuriy91 написав:первые 3 года фиксированная, в договоре прописана, потом да - плавающая

А ще є грандіозні "плани" на наступний рік:
"Що планують в уряді:
заступник міністра фінансів Василь Шкураков пояснює: вже від грудня в Україні запустять нову іпотечну програму. Кредити видаватимуть банки на 20 років під 7%. “Ця ставка не буде змінюватися протягом всього часу дії договору іпотечного кредиту. Громадянин не несе ризиків”, – пояснив чиновник;

перший внесок – до 20% як на вторинному ринку, так і в новобудові;

обов’язкова умова – об’єкт має бути вже введений в експлуатацію, а от купити на пільгових умовах житло зможе не кожен.

“Не буде такого, що людина має п’ять квартир, і ще й шосту в іпотеку взяла. Наше завдання, щоб це був той, хто справді потребує: чи то сім’я, чи то одинока людина”, – наголосив Шкураков."
Тому Долярчику в новобудові квартиру краще переписати на тещу й зможе претендувати на іпотеку під 7%))


в таком случае проблема может быть в подорожании бетона
19yuriy91
 
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