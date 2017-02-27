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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6518651965206521>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 151
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
110
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:15

  stryzhko написав:
19yuriy91 написав:первые 3 года фиксированная, в договоре прописана, потом да - плавающая

А ще є грандіозні "плани" на наступний рік:
"Що планують в уряді:
заступник міністра фінансів Василь Шкураков пояснює: вже від грудня в Україні запустять нову іпотечну програму. Кредити видаватимуть банки на 20 років під 7%. “Ця ставка не буде змінюватися протягом всього часу дії договору іпотечного кредиту. Громадянин не несе ризиків”, – пояснив чиновник;

перший внесок – до 20% як на вторинному ринку, так і в новобудові;

обов’язкова умова – об’єкт має бути вже введений в експлуатацію, а от купити на пільгових умовах житло зможе не кожен.

“Не буде такого, що людина має п’ять квартир, і ще й шосту в іпотеку взяла. Наше завдання, щоб це був той, хто справді потребує: чи то сім’я, чи то одинока людина”, – наголосив Шкураков."
Тому Долярчику в новобудові квартиру краще переписати на тещу й зможе претендувати на іпотеку під 7%))


в таком случае проблема может быть в подорожании бетона
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:давать даже беспроцентные кредиты нищебродам - утопия, 50% потребкредитов невозвратные.

Людина, яка має 4 квартири - це злидень?)) Даватимуть не більше ж п'яти в одні руки, якщо взагалі без житла, судячи зі слів урядовця))
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  19yuriy91 написав:в таком случае проблема может быть в подорожании бетона

Как было в середине нулевых когда активно кредитовали.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:34

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Думаете, всех предупредят? Снимите розовые очки. Если они всех предупредят или даже будут играть в молчанку и давать поводы предполагать нехорошее, начнется такое, что мама не горюй.

В США 1го негра завалили и что началось?
Прикидаю если они много-много негров киданут, на деньги...
Не, на такой шаг они не пойдут. Не камикадзе же :)

Да, у них там и налички нет, наличка у наших кореек. Да и безналичку могут обнулить, когда придет время и большие дяди будут готовы.


пора забанить hxbbgaf этого кремлёвского бота навсегда за такие бредовые мысли
или у hxbbgaf явно паранойя

Но ведь кто то почитает бред hxbbgaf и побежит сдавать доллар, тем самым сделает огромную ошибку
доллар был, доллар есть, доллар будет ещё лет 50 (такой как есть, потеряв лишь центы от своей покупательной способности),
а курс роисского руффля к доллару будет 2000 через 50 лет
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  19yuriy91 написав:с учётом на ожидаемую девальвацию, не лучше, что бы первоначальный взнос был наоборот, как можно меньше

  19yuriy91 написав:первые 3 года фиксированная, в договоре прописана, потом да - плавающая

От, саме про це я й кажу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  19yuriy91 написав:в таком случае проблема может быть в подорожании бетона

Так ото то!
З дешевою іпотекою - ціни зразу як стартануть, то можна і не застрибнути в останній вагон!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

19yuriy91 написав:в таком случае проблема может быть в подорожании бетона

В Туреччині так і сталося в цьому році, коли уряд почав роздавати іпотеку під 0.64% на місяць з відстрочкою платежів на рік. Деякі забудовники підняли ціни до 25% у результаті стрімкого зростання попиту.
Правда, що буде через пару років з цінами покаже час.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:52

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Люди, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ
допустим нет (хотя графики говорят что да) но может упасть ваш доход в гривне, вы об этом не думали? Денег будет хватать только на еду и коммунальные, что тогда будете делать с ипотекой? Арендные ставки вполне могут просесть в 2 раза в гривне, доказано карантином.

Та все може бути! Може і Земля з орбіти злетіти :)

От візьмемо довоєнні роки - курс був пА 8 і Долярчик(далі беру НЕ точні цифри, але приблизні, просто, щоб вловили суть) отримував дохід 6-7тис/грн/міс.
Далі, пішла криза/війна і курс поліз на 9-11-12-16 і т. д.
Відповідно, Долярчиковий прибуток в гривні теж зростав - просто з лагом у пару місяців, так як товар на ~ 80% доларовий, то і ціни зростали, відносно курсу, хоч і з затримкою в 1-2-3міс, а дещо і пів року(а може й рік).
Але і дохід зростав поступово - тоді, як був курс "соціальний" па 13-14грн, то і мій дохід складав 10-11-12тис.грн/міс.
І тепер, при курсі 26-27-28 - я всюди озвучую, що дохід складає ~ 700дол/міс.
Так що просто із лагом часу, але мій дохід підтягується до курсу!
(але звичайно, що так буде не завжди) :)

І тих ~ 700дол/міс - це дохід тільки від бізнесу(самозайнятості), а якщо ще додати ~ 150дол/міс. пасивного доходу з депозитів, а якщо ще сюди додати жінчиних 200дол/міс - то що, з сімейним доходом МІНІМУМ в 1тис.дол/міс. - я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:то що, з сімейним доходом МІНІМУМ в 1тис.дол/міс. - я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс?

В Киеве остается около 74 тыс. квартир, готовых к эксплуатации, на которые не находятся покупатели.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В 2018 году в Киеве были приняты в эксплуатацию 19 902 квартиры. Это почти на четверть меньше по сравнению с 2017 годом.

На вторичном рынке столицы в 2018 году было заключено около 25 тыс. сделок

С 2011 по 2017 годы на рынке скопилось около 69 тыс. непроданных квартир, поэтому сейчас остается около 74 тыс. квартир, готовых к эксплуатации, но не купленных.


чем мне не нравится актив в виде недвижимости? он привязан к локальному рынку, если ваш автомобиль не покупают во Львове вы можете его продать в Киеве или Одессе. Львовскую квартиру вы не продадите где либо ещё, это означает цуцванг если ваш рынок недвижимости перенасытят, по адекватной цене продаваться/сдаваться будут только самые ликвидные варианты. В этом ключе валюта и золото - наиболее ликвидные активы, так как на них есть спрос за пределами Украины и перманентные украинские кризисы на них не влияют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 жов, 2020 11:07, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всім шановним доброго дня!Я розумію за суботній оффтоп,але ж про нерухомість є окремі гілки,а ця про конкретно про валюту.Цікаво було б почути прогнози людей по парах Евро- Гривня,Евро- Доллар та інших,а не про дохід з отримання бетону в іпотеку.Дякую за подальше розуміння та інтересні ідеї
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