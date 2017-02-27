19yuriy91 написав:первые 3 года фиксированная, в договоре прописана, потом да - плавающая
А ще є грандіозні "плани" на наступний рік: "Що планують в уряді: заступник міністра фінансів Василь Шкураков пояснює: вже від грудня в Україні запустять нову іпотечну програму. Кредити видаватимуть банки на 20 років під 7%. “Ця ставка не буде змінюватися протягом всього часу дії договору іпотечного кредиту. Громадянин не несе ризиків”, – пояснив чиновник;
перший внесок – до 20% як на вторинному ринку, так і в новобудові;
обов’язкова умова – об’єкт має бути вже введений в експлуатацію, а от купити на пільгових умовах житло зможе не кожен.
“Не буде такого, що людина має п’ять квартир, і ще й шосту в іпотеку взяла. Наше завдання, щоб це був той, хто справді потребує: чи то сім’я, чи то одинока людина”, – наголосив Шкураков." Тому Долярчику в новобудові квартиру краще переписати на тещу й зможе претендувати на іпотеку під 7%))
в таком случае проблема может быть в подорожании бетона
hxbbgaf написав:Думаете, всех предупредят? Снимите розовые очки. Если они всех предупредят или даже будут играть в молчанку и давать поводы предполагать нехорошее, начнется такое, что мама не горюй.
В США 1го негра завалили и что началось? Прикидаю если они много-много негров киданут, на деньги... Не, на такой шаг они не пойдут. Не камикадзе же
Да, у них там и налички нет, наличка у наших кореек. Да и безналичку могут обнулить, когда придет время и большие дяди будут готовы.
пора забанить hxbbgaf этого кремлёвского бота навсегда за такие бредовые мысли или у hxbbgaf явно паранойя
Но ведь кто то почитает бред hxbbgaf и побежит сдавать доллар, тем самым сделает огромную ошибку доллар был, доллар есть, доллар будет ещё лет 50 (такой как есть, потеряв лишь центы от своей покупательной способности), а курс роисского руффля к доллару будет 2000 через 50 лет
19yuriy91 написав:с учётом на ожидаемую девальвацию, не лучше, что бы первоначальный взнос был наоборот, как можно меньше
19yuriy91 написав:первые 3 года фиксированная, в договоре прописана, потом да - плавающая
От, саме про це я й кажу!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
19yuriy91 написав:в таком случае проблема может быть в подорожании бетона
Так ото то! З дешевою іпотекою - ціни зразу як стартануть, то можна і не застрибнути в останній вагон!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
19yuriy91 написав:в таком случае проблема может быть в подорожании бетона
В Туреччині так і сталося в цьому році, коли уряд почав роздавати іпотеку під 0.64% на місяць з відстрочкою платежів на рік. Деякі забудовники підняли ціни до 25% у результаті стрімкого зростання попиту. Правда, що буде через пару років з цінами покаже час.
Долярчик написав:Люди, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ
допустим нет (хотя графики говорят что да) но может упасть ваш доход в гривне, вы об этом не думали? Денег будет хватать только на еду и коммунальные, что тогда будете делать с ипотекой? Арендные ставки вполне могут просесть в 2 раза в гривне, доказано карантином.
Та все може бути! Може і Земля з орбіти злетіти
От візьмемо довоєнні роки - курс був пА 8 і Долярчик(далі беру НЕ точні цифри, але приблизні, просто, щоб вловили суть) отримував дохід 6-7тис/грн/міс. Далі, пішла криза/війна і курс поліз на 9-11-12-16 і т. д. Відповідно, Долярчиковий прибуток в гривні теж зростав - просто з лагом у пару місяців, так як товар на ~ 80% доларовий, то і ціни зростали, відносно курсу, хоч і з затримкою в 1-2-3міс, а дещо і пів року(а може й рік). Але і дохід зростав поступово - тоді, як був курс "соціальний" па 13-14грн, то і мій дохід складав 10-11-12тис.грн/міс. І тепер, при курсі 26-27-28 - я всюди озвучую, що дохід складає ~ 700дол/міс. Так що просто із лагом часу, але мій дохід підтягується до курсу! (але звичайно, що так буде не завжди)
І тих ~ 700дол/міс - це дохід тільки від бізнесу(самозайнятості), а якщо ще додати ~ 150дол/міс. пасивного доходу з депозитів, а якщо ще сюди додати жінчиних 200дол/міс - то що, з сімейним доходом МІНІМУМ в 1тис.дол/міс. - я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:то що, з сімейним доходом МІНІМУМ в 1тис.дол/міс. - я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс?
В Киеве остается около 74 тыс. квартир, готовых к эксплуатации, на которые не находятся покупатели.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
В 2018 году в Киеве были приняты в эксплуатацию 19 902 квартиры. Это почти на четверть меньше по сравнению с 2017 годом.
На вторичном рынке столицы в 2018 году было заключено около 25 тыс. сделок
С 2011 по 2017 годы на рынке скопилось около 69 тыс. непроданных квартир, поэтому сейчас остается около 74 тыс. квартир, готовых к эксплуатации, но не купленных.
чем мне не нравится актив в виде недвижимости? он привязан к локальному рынку, если ваш автомобиль не покупают во Львове вы можете его продать в Киеве или Одессе. Львовскую квартиру вы не продадите где либо ещё, это означает цуцванг если ваш рынок недвижимости перенасытят, по адекватной цене продаваться/сдаваться будут только самые ликвидные варианты. В этом ключе валюта и золото - наиболее ликвидные активы, так как на них есть спрос за пределами Украины и перманентные украинские кризисы на них не влияют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 жов, 2020 11:07, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Всім шановним доброго дня!Я розумію за суботній оффтоп,але ж про нерухомість є окремі гілки,а ця про конкретно про валюту.Цікаво було б почути прогнози людей по парах Евро- Гривня,Евро- Доллар та інших,а не про дохід з отримання бетону в іпотеку.Дякую за подальше розуміння та інтересні ідеї