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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6518651965206521

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 151
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
110
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:04

  Yuri_61 написав:
  hxbbgaf написав:Да, у них там и налички нет, наличка у наших кореек. Да и безналичку могут обнулить, когда придет время и большие дяди будут готовы.


пора забанить hxbbgaf этого кремлёвского бота навсегда за такие бредовые мысли
или у hxbbgaf явно паранойя

Но ведь кто то почитает бред hxbbgaf и побежит сдавать доллар, тем самым сделает огромную ошибку
доллар был, доллар есть, доллар будет ещё лет 50 (такой как есть, потеряв лишь центы от своей покупательной способности),
а курс роисского руффля к доллару будет 2000 через 50 лет

Я что где-то призывал вкладываться в российский рубль? Я говорю, что сейчас вообще не время фиатных денег, их ждут суровые времена.
За 50 лет лишь центы? Ну-ну. Сколько стоила унция золота 50 лет назад и сколько стоит сейчас. Вот полезное чтиво:
https://www.zerohedge.com/personal-fina ... rinflation
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:За 50 лет лишь центы? Ну-ну. Сколько стоила унция золота 50 лет назад и сколько стоит сейчас. Вот полезное чтиво:
никакая валюта в качестве средства долгосрочного сбережения категорически не подходит из-за инфляции,
2368 $ стоил новый форд мустанг в 1964 году сейчас цена нового мустанга стартует с 22200$ то есть за 60 лет доллар обесценился в 10 раз.
Зображення
к инфляции надо добавлять политические риски которые могут обрушить курс.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:В этом ключе валюта и золото - наиболее ликвидные активы,

То що - тупо тримати в долярчиках і золоті - наше фффсьо? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:31

  Долярчик написав:...я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс? :)

обычный человек - однозначно нет.
потому, что он понимает:
1. те "доходы" от депозита, которые ты считаешь себе в плюс, вовсе не доходы.
2. залог, ради кредита, единственной квартиры, в которой живёт семья - слишком большой, недопустимый риск.
3. помощь родственников, регулярно подбрасывающих, не бесконечна.

а ты, конечно, бери. даже не думай. ты парень серьезный, рисковый, всю жизнь прожил за чужой счет и в чужих условиях. пойдёт что-то не так - вернёшься к любимой теще со своими спиногрызами. делов-то...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:То що - тупо тримати в долярчиках і золоті - наше фффсьо?
выше пример как обесценился доллар за 60 лет, но с точки зрения ликвидности да. Возможно через 100 лет во львове будут жить монголы в юртах, ваша квартирас выбитыми окнами никем не заселённая не будет стоить ничего, а доллар останется международно-признанным средством расчёта, даже если унция золота подорожает до 10тыс $ доллар будет ходить, потому что аналогов ему нет. Физическое золото слишком сложно для расчётов, а любая попытка его виртуализации 100% провалится из-за отсутствия доверия к эмитенту.
Таковы реалии на 100-200 лет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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