hxbbgaf написав:Да, у них там и налички нет, наличка у наших кореек. Да и безналичку могут обнулить, когда придет время и большие дяди будут готовы.
пора забанить hxbbgaf этого кремлёвского бота навсегда за такие бредовые мысли или у hxbbgaf явно паранойя
Но ведь кто то почитает бред hxbbgaf и побежит сдавать доллар, тем самым сделает огромную ошибку доллар был, доллар есть, доллар будет ещё лет 50 (такой как есть, потеряв лишь центы от своей покупательной способности), а курс роисского руффля к доллару будет 2000 через 50 лет
Я что где-то призывал вкладываться в российский рубль? Я говорю, что сейчас вообще не время фиатных денег, их ждут суровые времена. За 50 лет лишь центы? Ну-ну. Сколько стоила унция золота 50 лет назад и сколько стоит сейчас. Вот полезное чтиво: https://www.zerohedge.com/personal-fina ... rinflation
hxbbgaf написав:За 50 лет лишь центы? Ну-ну. Сколько стоила унция золота 50 лет назад и сколько стоит сейчас. Вот полезное чтиво:
никакая валюта в качестве средства долгосрочного сбережения категорически не подходит из-за инфляции, 2368 $ стоил новый форд мустанг в 1964 году сейчас цена нового мустанга стартует с 22200$ то есть за 60 лет доллар обесценился в 10 раз. к инфляции надо добавлять политические риски которые могут обрушить курс.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:В этом ключе валюта и золото - наиболее ликвидные активы,
То що - тупо тримати в долярчиках і золоті - наше фффсьо?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:...я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс?
обычный человек - однозначно нет. потому, что он понимает: 1. те "доходы" от депозита, которые ты считаешь себе в плюс, вовсе не доходы. 2. залог, ради кредита, единственной квартиры, в которой живёт семья - слишком большой, недопустимый риск. 3. помощь родственников, регулярно подбрасывающих, не бесконечна.
а ты, конечно, бери. даже не думай. ты парень серьезный, рисковый, всю жизнь прожил за чужой счет и в чужих условиях. пойдёт что-то не так - вернёшься к любимой теще со своими спиногрызами. делов-то...
Долярчик написав:То що - тупо тримати в долярчиках і золоті - наше фффсьо?
выше пример как обесценился доллар за 60 лет, но с точки зрения ликвидности да. Возможно через 100 лет во львове будут жить монголы в юртах, ваша квартирас выбитыми окнами никем не заселённая не будет стоить ничего, а доллар останется международно-признанным средством расчёта, даже если унция золота подорожает до 10тыс $ доллар будет ходить, потому что аналогов ему нет. Физическое золото слишком сложно для расчётов, а любая попытка его виртуализации 100% провалится из-за отсутствия доверия к эмитенту. Таковы реалии на 100-200 лет.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
hxbbgaf написав:Да, у них там и налички нет, наличка у наших кореек. Да и безналичку могут обнулить, когда придет время и большие дяди будут готовы.
пора забанить hxbbgaf этого кремлёвского бота навсегда за такие бредовые мысли или у hxbbgaf явно паранойя
Но ведь кто то почитает бред hxbbgaf и побежит сдавать доллар, тем самым сделает огромную ошибку доллар был, доллар есть, доллар будет ещё лет 50 (такой как есть, потеряв лишь центы от своей покупательной способности), а курс роисского руффля к доллару будет 2000 через 50 лет
Вы как-то слишком радикальны. я тоже сторонник того, что нас ждет кратная девальвация доллара, при этом не являясь пророссийским ботом. основания - Вы посмотрите динамику денежной базы доллара кто-то разместил раньше ссылку https://fred.stlouisfed.org/series/BOGMBASE
все норм?
это все сопровождалось индустриализацией Китая с 90х годов и резким ростом мировой торговли. Развал Союза тоже внес свою лепту. Так что все было плавно и незаметно. На за эти 30 лет накопились колоссальные дисбалансы в мировой торговле. сейчас наступает время расплаты. точнее начали проявляться проблемы - смотрим, как их будут решать
я не претендую, чтобы угадать, как это произойдет, - будет как с развалом союза - в 86 никто не верил, а в 91 все ах.ели. и мантра этого не может быть, потому что не может быть, не сработала.
и насчет кеша доллара - большая часть кеша за пределами Штатов, точную цифру не знаю, но не меньше 50%
это не значит,что надо бежать продавать доллар - но как долгосрочное единственное вложение не надо его рассматривать. Всегда должна быть альтернатива - в зависимости от суммы альтернативы разные. мы живем во время, когда угадать в чем надо держать активы, мы сможем лет через 20-30 ретроспективно
ps через 50 лет рубля уже может и не быть, вероятность этого очень высокая
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 03 жов, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:никакая валюта в качестве средства долгосрочного сбережения категорически не подходит из-за инфляции, 2368 $ стоил новый форд мустанг в 1964 году сейчас цена нового мустанга стартует с 22200$ то есть за 60 лет доллар обесценился в 10 раз. к инфляции надо добавлять политические риски которые могут обрушить курс.
Статистика показывает, что лучшее долгосрочное сбережение денег это форд Мустанг 1964 года. Сейчас он стоит стоит 350-450 тыс долларов. "В США нашли первый проданный серийный Ford Mustang – им владеет Гейл Вайз. Автомобиль был приобретен 15 апреля 1964 года (то есть за два дня до его мировой премьеры на Всемирной выставке в Нью-Йорке) за 3447 долларов и 50 центов. Сейчас он оценивается страховой компанией Hagerty в 350-450 тысяч долларов. Об этом пишет Detroit Free Press." https://motor.ru/news/firstmustang-15-08-2018.htm
Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......