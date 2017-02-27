Додано: Суб 03 жов, 2020 12:02

Yuri_61 написав: hxbbgaf написав: Да, у них там и налички нет, наличка у наших кореек. Да и безналичку могут обнулить, когда придет время и большие дяди будут готовы. Да, у них там и налички нет, наличка у наших кореек. Да и безналичку могут обнулить, когда придет время и большие дяди будут готовы.



пора забанить hxbbgaf этого кремлёвского бота навсегда за такие бредовые мысли

или у hxbbgaf явно паранойя



Но ведь кто то почитает бред hxbbgaf и побежит сдавать доллар, тем самым сделает огромную ошибку

доллар был, доллар есть, доллар будет ещё лет 50 (такой как есть, потеряв лишь центы от своей покупательной способности),

а курс роисского руффля к доллару будет 2000 через 50 лет пора забанить hxbbgaf этого кремлёвского бота навсегда за такие бредовые мыслиили у hxbbgaf явно паранойяНо ведь кто то почитает бред hxbbgaf и побежит сдавать доллар, тем самым сделает огромную ошибкудоллар был, доллар есть, доллар будет ещё лет 50 (такой как есть, потеряв лишь центы от своей покупательной способности),а курс роисского руффля к доллару будет 2000 через 50 лет

Вы как-то слишком радикальны. я тоже сторонник того, что нас ждет кратная девальвация доллара, при этом не являясь пророссийским ботом.основания - Вы посмотрите динамику денежной базы долларакто-то разместил раньше ссылкувсе норм?это все сопровождалось индустриализацией Китая с 90х годов и резким ростом мировой торговли. Развал Союза тоже внес свою лепту. Так что все было плавно и незаметно. На за эти 30 лет накопились колоссальные дисбалансы в мировой торговле. сейчас наступает время расплаты. точнее начали проявляться проблемы - смотрим, как их будут решатья не претендую, чтобы угадать, как это произойдет, - будет как с развалом союза - в 86 никто не верил, а в 91 все ах.ели. и мантра этого не может быть, потому что не может быть, не сработала.и насчет кеша доллара - большая часть кеша за пределами Штатов, точную цифру не знаю, но не меньше 50%это не значит,что надо бежать продавать доллар - но как долгосрочное единственное вложение не надо его рассматривать. Всегда должна быть альтернатива - в зависимости от суммы альтернативы разные.мы живем во время, когда угадать в чем надо держать активы, мы сможем лет через 20-30 ретроспективноps через 50 лет рубля уже может и не быть, вероятность этого очень высокая