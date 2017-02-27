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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6519652065216522

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 151
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
110
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:42

Підсумок)))

Коротше, раз так всі відговорюють мене від іпотеки, то висновок простий - "харошиє сапогі - надо брать!"© :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:44

  холява написав:Справа от пивбара

Справа от пивбара
Ждут друзья на шару.
Слева от борделя
От девчат хмелею.
Я застыл надолго
В позе истукана.
Вот такой ремейк вот
Басни Буридана!
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:48

  холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле !
Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки .
Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ).
Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......

Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:54

  Долярчик написав:Коротше, раз так всі відговорюють мене від іпотеки, то висновок простий - "харошиє сапогі - надо брать!"© :D

тут на олх продают умную обезьяну, можно купить и советоваться с ней по инвестиционным вопросам...
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верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:58

  artlife написав:Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.


Скільки дасте за "Москвича"? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:00

  artlife написав:
  холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле !
Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки .
Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ).
Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......

Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.


Ну , хорошо.......
1.Хранение машины в гараже 40 лет .
2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации .
3. Замена расходников один раз в год .(фильтра )
4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет .
Сальники клапанов , просто сальники ......


?????? Жена позвала обедать

Извините , Аккумулятор , чехол на машину , поиск идиота , который купит машину , в которую надо будет влаживать огромные деньги ... ну и т д ...
Востаннє редагувалось холява в Суб 03 жов, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:03

  sergey_sryvkin написав:
  artlife написав:Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.

Скільки дасте за "Москвича"? :)

К сожалению, у меня нет денег даже на Форд Мустанг 1964 года, не говоря уже про "Московітянин".
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:05

  холява написав:
  artlife написав:
  холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле !
Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки .
Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ).
Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......

Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.


Ну , хорошо.......
1.Хранение машины в гараже 40 лет .
2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации .
3. Замена расходников один раз в год .(фильтра )
4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет .
Сальники клапанов , просто сальники ......

?????? Жена позвала обедать

Сайлентблоки можно менять один раз каждые 40 лет.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:22

  artlife написав:
  холява написав:
  artlife написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле !
Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки .
Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ).
Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......

Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.


Ну , хорошо.......
1.Хранение машины в гараже 40 лет .
2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации .
3. Замена расходников один раз в год .(фильтра )
4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет .
Сальники клапанов , просто сальники ......

?????? Жена позвала обедать

Сайлентблоки можно менять один раз каждые 40 лет.[/quote]


Вы по водимому эксплуатируете авто ВАЗ 2101 .
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  #<1 ... 6519652065216522
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