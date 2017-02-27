...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Ну , хорошо....... 1.Хранение машины в гараже 40 лет . 2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации . 3. Замена расходников один раз в год .(фильтра ) 4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет . Сальники клапанов , просто сальники ......
?????? Жена позвала обедать
Извините , Аккумулятор , чехол на машину , поиск идиота , который купит машину , в которую надо будет влаживать огромные деньги ... ну и т д ...
Востаннє редагувалось холява в Суб 03 жов, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Ну , хорошо....... 1.Хранение машины в гараже 40 лет . 2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации . 3. Замена расходников один раз в год .(фильтра ) 4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет . Сальники клапанов , просто сальники ......
artlife написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Ну , хорошо....... 1.Хранение машины в гараже 40 лет . 2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации . 3. Замена расходников один раз в год .(фильтра ) 4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет . Сальники клапанов , просто сальники ......
?????? Жена позвала обедать
Сайлентблоки можно менять один раз каждые 40 лет.[/quote]