Додано: Суб 03 жов, 2020 13:29

heineken написав: Всім шановним доброго дня!Я розумію за суботній оффтоп,але ж про нерухомість є окремі гілки,а ця про конкретно про валюту.Цікаво було б почути прогнози людей по парах Евро- Гривня,Евро- Доллар та інших,а не про дохід з отримання бетону в іпотеку.Дякую за подальше розуміння та інтересні ідеї Всім шановним доброго дня!Я розумію за суботній оффтоп,але ж про нерухомість є окремі гілки,а ця про конкретно про валюту.Цікаво було б почути прогнози людей по парах Евро- Гривня,Евро- Доллар та інших,а не про дохід з отримання бетону в іпотеку.Дякую за подальше розуміння та інтересні ідеї

ЛОБ написав: раціо на купівлю EUR vs CAD дійсне на увесь блок товарних валют : AUD, NZD, NOK, RUB а також і для UAH



економічна рецесія, яку навряд чи вдасться відвернути монетарними стимулами, призведе до зниження попиту на сировину - насамперед на НАФТУ та промислові метали



EUR у свою чергу має реалізовувати свою функцію альтернативної резервної валюти та отримає шанси на здорожчання до USD



традиційно консервативніша політика Єврозони попри повільніші - у порівнння до США - темпи економічного росту упродовж років убезпечили Монетарний Союз від утворення небезпечних бульбашок на тамтешніх фінансових ринках



buy EUR at market. раціо на купівлюдійсне на увесь блок товарних валют :економічна рецесія, яку навряд чи вдасться відвернути монетарними стимулами, призведе до зниження попиту на сировину - насамперед на НАФТУ та промислові металиу свою чергу має реалізовувати свою функцію альтернативної резервної валюти та отримає шанси на здорожчання дотрадиційно консервативніша політика Єврозони попри повільніші - у порівнння до США - темпи економічного росту упродовж років убезпечили Монетарний Союз від утворення небезпечних бульбашок на тамтешніх фінансових ринках

Ох, нелегкая это работа – прогнозировать что-либо в наше тяжелое и неспокойное время!С одной стороны, в соседней ветке Андрей (ЛОБ) уже около года вангует евро-доллар 1.40, и подводит в качестве аргументов под это дело ну просто железобетонный фундамент. Почитаешь некоторое время и начинаешь невольно кивать головой, мол, да, да, так оно и будет, и никак иначе.Да вот не далее как вчера выдал пост на интересующую нас темуС другой стороны, очень сильный возмущающий фактор – предстоящие выборы в штатах. Как на них отреагирует доллар в мире – сие нам неведомо. По памяти, перед предыдущими выборами все аналитики уважаемых контор единогласно заявляли - выиграет Клинтон – доллар укрепится, а в случае (не дай Бог) выигрыша шоумена полетит родимый в тартарары! А что по факту? Выиграл Дон, а бакс укреплялся еще долго после выборов!С третьей стороны, еще один плохо прогнозируемый фактор – сделка ЕС –Великобритания. Там дедлайн, если не ошибаюсь, 15 октября. И если сделка будет (а я склоняюсь к мысли, что заключат в последний момент), то фунт улетит в небеса, как минимум к добрекзитовским значениям (а это 1.5). И за ним подтянется евро, особенно с учетом первого пункта моих размышлений.С четвертой стороны – ковид, карантин и все из этого проистекающее. Как это учесть, в чью пользу? И золото у нас «тихая гавань», и доллар – «валюта для сбережений». Вопрос.С пятой стороны, в штатах заканчивается финансовый год и вот-вот аналитики затянут старые песни о главном – шутдаун, рекордный долг, где бабки брать и т.д. и т.п.С шестой стороны …С седьмой стороны …