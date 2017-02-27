...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Ну , хорошо....... 1.Хранение машины в гараже 40 лет . 2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации . 3. Замена расходников один раз в год .(фильтра ) 4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет . Сальники клапанов , просто сальники ......
?????? Жена позвала обедать
Извините , Аккумулятор , чехол на машину , поиск идиота , который купит машину , в которую надо будет влаживать огромные деньги ... ну и т д ...
Востаннє редагувалось холява в Суб 03 жов, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Ну , хорошо....... 1.Хранение машины в гараже 40 лет . 2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации . 3. Замена расходников один раз в год .(фильтра ) 4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет . Сальники клапанов , просто сальники ......
artlife написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Ну , хорошо....... 1.Хранение машины в гараже 40 лет . 2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации . 3. Замена расходников один раз в год .(фильтра ) 4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет . Сальники клапанов , просто сальники ......
?????? Жена позвала обедать
Сайлентблоки можно менять один раз каждые 40 лет.[/quote]
heineken написав:Всім шановним доброго дня!Я розумію за суботній оффтоп,але ж про нерухомість є окремі гілки,а ця про конкретно про валюту.Цікаво було б почути прогнози людей по парах Евро- Гривня,Евро- Доллар та інших,а не про дохід з отримання бетону в іпотеку.Дякую за подальше розуміння та інтересні ідеї
Ох, нелегкая это работа – прогнозировать что-либо в наше тяжелое и неспокойное время! С одной стороны, в соседней ветке Андрей (ЛОБ) уже около года вангует евро-доллар 1.40, и подводит в качестве аргументов под это дело ну просто железобетонный фундамент. Почитаешь некоторое время и начинаешь невольно кивать головой, мол, да, да, так оно и будет, и никак иначе. Да вот не далее как вчера выдал пост на интересующую нас тему
ЛОБ написав:раціо на купівлю EUR vs CAD дійсне на увесь блок товарних валют : AUD, NZD, NOK, RUB а також і для UAH
економічна рецесія, яку навряд чи вдасться відвернути монетарними стимулами, призведе до зниження попиту на сировину - насамперед на НАФТУ та промислові метали
EUR у свою чергу має реалізовувати свою функцію альтернативної резервної валюти та отримає шанси на здорожчання до USD
традиційно консервативніша політика Єврозони попри повільніші - у порівнння до США - темпи економічного росту упродовж років убезпечили Монетарний Союз від утворення небезпечних бульбашок на тамтешніх фінансових ринках
buy EUR at market.
С другой стороны, очень сильный возмущающий фактор – предстоящие выборы в штатах. Как на них отреагирует доллар в мире – сие нам неведомо. По памяти, перед предыдущими выборами все аналитики уважаемых контор единогласно заявляли - выиграет Клинтон – доллар укрепится, а в случае (не дай Бог) выигрыша шоумена полетит родимый в тартарары! А что по факту? Выиграл Дон, а бакс укреплялся еще долго после выборов! С третьей стороны, еще один плохо прогнозируемый фактор – сделка ЕС –Великобритания. Там дедлайн, если не ошибаюсь, 15 октября. И если сделка будет (а я склоняюсь к мысли, что заключат в последний момент), то фунт улетит в небеса, как минимум к добрекзитовским значениям (а это 1.5). И за ним подтянется евро, особенно с учетом первого пункта моих размышлений. С четвертой стороны – ковид, карантин и все из этого проистекающее. Как это учесть, в чью пользу? И золото у нас «тихая гавань», и доллар – «валюта для сбережений». Вопрос. С пятой стороны, в штатах заканчивается финансовый год и вот-вот аналитики затянут старые песни о главном – шутдаун, рекордный долг, где бабки брать и т.д. и т.п. С шестой стороны … С седьмой стороны …