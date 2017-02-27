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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6520652165226523

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 151
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
110
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:51

  Долярчик написав:Коротше, раз так всі відговорюють мене від іпотеки, то висновок простий - "харошиє сапогі - надо брать!"© :D

Так Галя балувана...
От же дятєл. Всіх заколебав тут вже до усрачкі, і висновки зробив.
Так може тепер заткнеш пику, якщо висновок зробив, що треба брати?
Може, на цьому безкінечна тема про іпотеку від копійчужника дійшла свого кінця?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

и не удивляйтесь, почему в США в геометрической прогрессии растёт денежная масса, а потому, что ВВП растёт
сравнените ВВП США и Роисии

Зображення
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:59

  vitaliian написав:никакая валюта в качестве средства долгосрочного сбережения категорически не подходит из-за инфляции,
2368 $ стоил новый форд мустанг в 1964 году сейчас цена нового мустанга стартует с 22200$ то есть за 60 лет доллар обесценился в 10 раз.
Зображення
к инфляции надо добавлять политические риски которые могут обрушить курс.


кстати не очень удобная машина, хоть и мощная :) Там на картинке на заднем сиденье люди сидят, а залазить туда очень неудобно. Для этого нужно откинуть переднее сиденье и лезть на заднее сиденье как собака в будку. :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Для этого нужно откинуть переднее сиденье и лезть на заднее сиденье как собака в будку.
все современные джипы с 3м рядом сидений такие.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:04

  Yuri_61 написав:и не удивляйтесь, почему в США в геометрической прогрессии растёт денежная масса, а потому, что ВВП растёт
сравнените ВВП США и Роисии

и сравнивают здесь цены на автомобили 60 годов с современными автомобилями
И здесь говорят, что вот раньше дешевле стоил автомобиль в США.
Конечно, дешевле, сравнили качество тех драндулетов с современными автомобилями с кучей электронных примочек.
В 60 годы это была консервная банка а не автомобиль и цена соотвественно низкая была
учитесь, пока я жив

А по курсу бакса: не удивляйтесь, что он растёт сейчас

успокойтесь, курс упадёт к 27 к 8 марта 2021 года

наивные, как дети



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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:08

  AlexxK написав:С пятой стороны, в штатах заканчивается финансовый год и вот-вот аналитики затянут старые песни о главном – шутдаун, рекордный долг, где бабки брать и т.д. и т.п.
С шестой стороны …
С седьмой стороны …
:D :D :D

Фін рік вже 3 дні, як закінчився.

Шутдауна поки не буде, протягнули фінансування до кінця року.

Але Мінфіну десь 1 трюлік (скільки точно залишилосья не знаю) ще треба на ринку знайти...

Не забуваємо про фактичну дефляцію в ЕС ( -0.3%). Ойропі нічого не залишається, як почати викупати на баланс усякі непотріб, щоб друкувати-друкувати-друкувати... :)
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 03 жов, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:10

  ib_investor написав:
  Долярчик написав:Коротше, раз так всі відговорюють мене від іпотеки, то висновок простий - "харошиє сапогі - надо брать!"© :D

Так Галя балувана...
От же дятєл. Всіх заколебав тут вже до усрачкі, і висновки зробив.
Так може тепер заткнеш пику, якщо висновок зробив, що треба брати?
Може, на цьому безкінечна тема про іпотеку від копійчужника дійшла свого кінця?

А культурніше можна?
Чи тебе, ушльопка, ввічливості не вчили? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:25

  Долярчик написав:
  ib_investor написав:
  Долярчик написав:Коротше, раз так всі відговорюють мене від іпотеки, то висновок простий - "харошиє сапогі - надо брать!"© :D

Так Галя балувана...
От же дятєл. Всіх заколебав тут вже до усрачкі, і висновки зробив.
Так може тепер заткнеш пику, якщо висновок зробив, що треба брати?
Може, на цьому безкінечна тема про іпотеку від копійчужника дійшла свого кінця?

А культурніше можна?
Чи тебе, ушльопка, ввічливості не вчили? :mrgreen:

Ти більше не заслуговуєш ані культурніше, ані поважніше.
Всіх вже задовбав тут своїми скрінами та іпотекою.
Вже, сцуко, пів-року життя не даєш і все пишеш, пишеш...
Дурачки тобі відповідають, щось пояснити намагаються, а ти, падлюка, лише смієшся та куражися з них і відкрито показуєш, що срати хотів на всі відповіді і питання свої вонючі лише для куражу задаєш.
То як ще до тебе тут ставитись, приймак?
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:37

  change_pm написав:
  AlexxK написав:С пятой стороны, в штатах заканчивается финансовый год и вот-вот аналитики затянут старые песни о главном – шутдаун, рекордный долг, где бабки брать и т.д. и т.п.
С шестой стороны …
С седьмой стороны …
:D :D :D

Фін рік вже 3 дні, як закінчився.

Шутдауна поки не буде, протягнули фінансування до кінця року.

Але Мінфіну десь 1 трюлік (скільки точно залишилосья не знаю) ще треба на ринку знайти...

Не забуваємо про фактичну дефляцію в ЕС ( -0.3%). Ойропі нічого не залишається, як почати викупати на баланс усякі непотріб, щоб друкувати-друкувати-друкувати... :)

Спасибо за уточнение, почему-то думал, что он заканчивается в октябре. Не спец, в общем! Не по тем делам! :)
Вот по дефициту бюджета нарыл такую информацию
К концу 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет 16,0% ВВП США или 3,3 трлн долларов, став «самым большим с 1945 года», следует из доклада бюджетного управления Конгресса США (CBO).
Так что большой вопрос – кто больше напечатает: Америка v Европа!
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