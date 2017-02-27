Так Галя балувана... От же дятєл. Всіх заколебав тут вже до усрачкі, і висновки зробив. Так може тепер заткнеш пику, якщо висновок зробив, що треба брати? Може, на цьому безкінечна тема про іпотеку від копійчужника дійшла свого кінця?
vitaliian написав:никакая валюта в качестве средства долгосрочного сбережения категорически не подходит из-за инфляции, 2368 $ стоил новый форд мустанг в 1964 году сейчас цена нового мустанга стартует с 22200$ то есть за 60 лет доллар обесценился в 10 раз. к инфляции надо добавлять политические риски которые могут обрушить курс.
кстати не очень удобная машина, хоть и мощная Там на картинке на заднем сиденье люди сидят, а залазить туда очень неудобно. Для этого нужно откинуть переднее сиденье и лезть на заднее сиденье как собака в будку.
Yuri_61 написав:и не удивляйтесь, почему в США в геометрической прогрессии растёт денежная масса, а потому, что ВВП растёт сравнените ВВП США и Роисии
и сравнивают здесь цены на автомобили 60 годов с современными автомобилями И здесь говорят, что вот раньше дешевле стоил автомобиль в США. Конечно, дешевле, сравнили качество тех драндулетов с современными автомобилями с кучей электронных примочек. В 60 годы это была консервная банка а не автомобиль и цена соотвественно низкая была учитесь, пока я жив
А по курсу бакса: не удивляйтесь, что он растёт сейчас
AlexxK написав:С пятой стороны, в штатах заканчивается финансовый год и вот-вот аналитики затянут старые песни о главном – шутдаун, рекордный долг, где бабки брать и т.д. и т.п. С шестой стороны … С седьмой стороны …
Фін рік вже 3 дні, як закінчився.
Шутдауна поки не буде, протягнули фінансування до кінця року.
Але Мінфіну десь 1 трюлік (скільки точно залишилосья не знаю) ще треба на ринку знайти...
Не забуваємо про фактичну дефляцію в ЕС ( -0.3%). Ойропі нічого не залишається, як почати викупати на баланс усякі непотріб, щоб друкувати-друкувати-друкувати...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 03 жов, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Так Галя балувана... От же дятєл. Всіх заколебав тут вже до усрачкі, і висновки зробив. Так може тепер заткнеш пику, якщо висновок зробив, що треба брати? Може, на цьому безкінечна тема про іпотеку від копійчужника дійшла свого кінця?
А культурніше можна? Чи тебе, ушльопка, ввічливості не вчили?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Так Галя балувана... От же дятєл. Всіх заколебав тут вже до усрачкі, і висновки зробив. Так може тепер заткнеш пику, якщо висновок зробив, що треба брати? Може, на цьому безкінечна тема про іпотеку від копійчужника дійшла свого кінця?
А культурніше можна? Чи тебе, ушльопка, ввічливості не вчили?
Ти більше не заслуговуєш ані культурніше, ані поважніше. Всіх вже задовбав тут своїми скрінами та іпотекою. Вже, сцуко, пів-року життя не даєш і все пишеш, пишеш... Дурачки тобі відповідають, щось пояснити намагаються, а ти, падлюка, лише смієшся та куражися з них і відкрито показуєш, що срати хотів на всі відповіді і питання свої вонючі лише для куражу задаєш. То як ще до тебе тут ставитись, приймак?
AlexxK написав:С пятой стороны, в штатах заканчивается финансовый год и вот-вот аналитики затянут старые песни о главном – шутдаун, рекордный долг, где бабки брать и т.д. и т.п. С шестой стороны … С седьмой стороны …
Фін рік вже 3 дні, як закінчився.
Шутдауна поки не буде, протягнули фінансування до кінця року.
Але Мінфіну десь 1 трюлік (скільки точно залишилосья не знаю) ще треба на ринку знайти...
Не забуваємо про фактичну дефляцію в ЕС ( -0.3%). Ойропі нічого не залишається, як почати викупати на баланс усякі непотріб, щоб друкувати-друкувати-друкувати...
Спасибо за уточнение, почему-то думал, что он заканчивается в октябре. Не спец, в общем! Не по тем делам! Вот по дефициту бюджета нарыл такую информацию К концу 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет 16,0% ВВП США или 3,3 трлн долларов, став «самым большим с 1945 года», следует из доклада бюджетного управления Конгресса США (CBO). Так что большой вопрос – кто больше напечатает: Америка v Европа!