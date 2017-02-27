и не удивляйтесь, почему в США в геометрической прогрессии растёт денежная масса, а потому, что ВВП растётсравнените ВВП США и Роисиии сравнивают здесь цены на автомобили 60 годов с современными автомобилямиИ здесь говорят, что вот раньше дешевле стоил автомобиль в США.Конечно, дешевле, сравнили качество тех драндулетов с современными автомобилями с кучей электронных примочек.В 60 годы это была консервная банка а не автомобиль и цена соотвественно низкая былаучитесь, пока я живА по курсу бакса: не удивляйтесь, что он растёт сейчасуспокойтесь, курс упадёт к 27 к 8 марта 2021 годанаивные, как дети