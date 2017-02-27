vitaliian написав:никакая валюта в качестве средства долгосрочного сбережения категорически не подходит из-за инфляции, 2368 $ стоил новый форд мустанг в 1964 году сейчас цена нового мустанга стартует с 22200$ то есть за 60 лет доллар обесценился в 10 раз. к инфляции надо добавлять политические риски которые могут обрушить курс.
кстати не очень удобная машина, хоть и мощная Там на картинке на заднем сиденье люди сидят, а залазить туда очень неудобно. Для этого нужно откинуть переднее сиденье и лезть на заднее сиденье как собака в будку.
AlexxK написав:С пятой стороны, в штатах заканчивается финансовый год и вот-вот аналитики затянут старые песни о главном – шутдаун, рекордный долг, где бабки брать и т.д. и т.п. С шестой стороны … С седьмой стороны …
Фін рік вже 3 дні, як закінчився.
Шутдауна поки не буде, протягнули фінансування до кінця року.
Але Мінфіну десь 1 трюлік (скільки точно залишилосья не знаю) ще треба на ринку знайти...
Не забуваємо про фактичну дефляцію в ЕС ( -0.3%). Ойропі нічого не залишається, як почати викупати на баланс усякі непотріб, щоб друкувати-друкувати-друкувати...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 03 жов, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
AlexxK написав:С пятой стороны, в штатах заканчивается финансовый год и вот-вот аналитики затянут старые песни о главном – шутдаун, рекордный долг, где бабки брать и т.д. и т.п. С шестой стороны … С седьмой стороны …
Фін рік вже 3 дні, як закінчився.
Шутдауна поки не буде, протягнули фінансування до кінця року.
Але Мінфіну десь 1 трюлік (скільки точно залишилосья не знаю) ще треба на ринку знайти...
Не забуваємо про фактичну дефляцію в ЕС ( -0.3%). Ойропі нічого не залишається, як почати викупати на баланс усякі непотріб, щоб друкувати-друкувати-друкувати...
Спасибо за уточнение, почему-то думал, что он заканчивается в октябре. Не спец, в общем! Не по тем делам! Вот по дефициту бюджета нарыл такую информацию К концу 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет 16,0% ВВП США или 3,3 трлн долларов, став «самым большим с 1945 года», следует из доклада бюджетного управления Конгресса США (CBO). Так что большой вопрос – кто больше напечатает: Америка v Европа!
AlexxK написав:С пятой стороны, в штатах заканчивается финансовый год и вот-вот аналитики затянут старые песни о главном – шутдаун, рекордный долг, где бабки брать и т.д. и т.п. С шестой стороны … С седьмой стороны …
Фін рік вже 3 дні, як закінчився.
Шутдауна поки не буде, протягнули фінансування до кінця року.
Але Мінфіну десь 1 трюлік (скільки точно залишилосья не знаю) ще треба на ринку знайти...
Не забуваємо про фактичну дефляцію в ЕС ( -0.3%). Ойропі нічого не залишається, як почати викупати на баланс усякі непотріб, щоб друкувати-друкувати-друкувати...
Спасибо за уточнение, почему-то думал, что он заканчивается в октябре. Не спец, в общем! Не по тем делам! Вот по дефициту бюджета нарыл такую информацию К концу 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет 16,0% ВВП США или 3,3 трлн долларов, став «самым большим с 1945 года», следует из доклада бюджетного управления Конгресса США (CBO). Так что большой вопрос – кто больше напечатает: Америка v Европа!
Що тут сказати, хто б не надрукував, краще від цього українцям не стане...імхо...
Я на гілках цього форуму задаюсь питаннями - а якщо коронакриза це надовго і рівень споживання/виробництва ніколи вже не повернеться на рівні 2019 року?
Імхо, просто підрахунки кажуть, що якщо буде вакцина в 21 році, то провакцинувати всіх у світі займе десь 2-3 роки. Тобто в кращому випадку - це 23 рік повне зняття обмежень.
Падіння світового ВВП за цей рік буде десь 5-10%, точні цифри не пам"ятаю і ще не кінець року.
Тобто, якщо ми будемо ще 3 роки в коронокризі, то ВВП імхо рости не буде, а буде постійно цих 3 роки падати. Світове ВВП до кінця 23 року - 75-80-85% від 19 року.
Виходить, щоб не допустити масових бакротств і депресії 29 року, треба буде друкувати-друкувати-друкувати... і роздавати грощі всім, хто попросить ...
В підсумку, в 23 році більшість компанії світу будуть належати своїм ЦБ і своїм урядам = ми практично в комунізмі ...
Грощу будуть ніщо, продпайок від уряду - буде все!
Yuri_61 написав:и не удивляйтесь, почему в США в геометрической прогрессии растёт денежная масса, а потому, что ВВП растёт
А может, наоборот? И ВВП в последние лет 12 явно отстает. Как и от гос. долга. А в последнем отчетном квартале, вообще, обвал ВВП на 31%. Вот это рост. Отрицательный рост. Денежная масса же за тот квартал выросла на 20%.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 03 жов, 2020 16:58, всього редагувалось 2 разів.