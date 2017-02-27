Додано: Суб 03 жов, 2020 16:25

AlexxK написав: change_pm написав: AlexxK написав: С пятой стороны, в штатах заканчивается финансовый год и вот-вот аналитики затянут старые песни о главном – шутдаун, рекордный долг, где бабки брать и т.д. и т.п.

С шестой стороны …

С седьмой стороны …

С пятой стороны, в штатах заканчивается финансовый год и вот-вот аналитики затянут старые песни о главном – шутдаун, рекордный долг, где бабки брать и т.д. и т.п.С шестой стороны …С седьмой стороны …

Фін рік вже 3 дні, як закінчився.



Шутдауна поки не буде, протягнули фінансування до кінця року.



Але Мінфіну десь 1 трюлік (скільки точно залишилосья не знаю) ще треба на ринку знайти...



Не забуваємо про фактичну дефляцію в ЕС ( -0.3%). Ойропі нічого не залишається, як почати викупати на баланс усякі непотріб, щоб друкувати-друкувати-друкувати... Фін рік вже 3 дні, як закінчився.Шутдауна поки не буде, протягнули фінансування до кінця року.Але Мінфіну десь 1 трюлік (скільки точно залишилосья не знаю) ще треба на ринку знайти...Не забуваємо про фактичну дефляцію в ЕС ( -0.3%). Ойропі нічого не залишається, як почати викупати на баланс усякі непотріб, щоб друкувати-друкувати-друкувати...

Спасибо за уточнение, почему-то думал, что он заканчивается в октябре. Не спец, в общем! Не по тем делам!

Вот по дефициту бюджета нарыл такую информацию

К концу 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет 16,0% ВВП США или 3,3 трлн долларов, став «самым большим с 1945 года», следует из доклада бюджетного управления Конгресса США (CBO).

Так что большой вопрос – кто больше напечатает: Америка v Европа! Спасибо за уточнение, почему-то думал, что он заканчивается в октябре. Не спец, в общем! Не по тем делам!Вот по дефициту бюджета нарыл такую информациюК концу 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет 16,0% ВВП США или 3,3 трлн долларов, став «самым большим с 1945 года», следует из доклада бюджетного управления Конгресса США (CBO).

Що тут сказати, хто б не надрукував, краще від цього українцям не стане...імхо...Я на гілках цього форуму задаюсь питаннями -Імхо, просто підрахунки кажуть, що якщо буде вакцина в 21 році, то провакцинувати всіх у світі займе десь 2-3 роки.Тобто в кращому випадку - це 23 рік повне зняття обмежень.Падіння світового ВВП за цей рік буде десь 5-10%, точні цифри не пам"ятаю і ще не кінець року.Тобто, якщо ми будемо ще 3 роки в коронокризі, то ВВП імхо рости не буде, а буде постійно цих 3 роки падати.Світове ВВП до кінця 23 року - 75-80-85% від 19 року.Виходить, щоб не допустити масових бакротств і депресії 29 року, треба буде друкувати-друкувати-друкувати... і роздавати грощі всім, хто попросить ...В підсумку, в 23 році більшість компанії світу будуть належати своїм ЦБ і своїм урядам = ми практично в комунізмі ...Грощу будуть ніщо, продпайок від уряду - буде все!