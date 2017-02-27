сравнените ВВП США и Роисии
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:59
кстати не очень удобная машина, хоть и мощная Там на картинке на заднем сиденье люди сидят, а залазить туда очень неудобно. Для этого нужно откинуть переднее сиденье и лезть на заднее сиденье как собака в будку.
Додано: Суб 03 жов, 2020 14:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
все современные джипы с 3м рядом сидений такие.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 03 жов, 2020 14:08
Фін рік вже 3 дні, як закінчився.
Шутдауна поки не буде, протягнули фінансування до кінця року.
Але Мінфіну десь 1 трюлік (скільки точно залишилосья не знаю) ще треба на ринку знайти...
Не забуваємо про фактичну дефляцію в ЕС ( -0.3%). Ойропі нічого не залишається, як почати викупати на баланс усякі непотріб, щоб друкувати-друкувати-друкувати...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 03 жов, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 жов, 2020 14:37
Спасибо за уточнение, почему-то думал, что он заканчивается в октябре. Не спец, в общем! Не по тем делам!
Вот по дефициту бюджета нарыл такую информацию
К концу 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет 16,0% ВВП США или 3,3 трлн долларов, став «самым большим с 1945 года», следует из доклада бюджетного управления Конгресса США (CBO).
Так что большой вопрос – кто больше напечатает: Америка v Европа!
Додано: Суб 03 жов, 2020 16:25
Що тут сказати, хто б не надрукував, краще від цього українцям не стане...імхо...
Я на гілках цього форуму задаюсь питаннями - а якщо коронакриза це надовго і рівень споживання/виробництва ніколи вже не повернеться на рівні 2019 року?
Імхо, просто підрахунки кажуть, що якщо буде вакцина в 21 році, то провакцинувати всіх у світі займе десь 2-3 роки.
Тобто в кращому випадку - це 23 рік повне зняття обмежень.
Падіння світового ВВП за цей рік буде десь 5-10%, точні цифри не пам"ятаю і ще не кінець року.
Тобто, якщо ми будемо ще 3 роки в коронокризі, то ВВП імхо рости не буде, а буде постійно цих 3 роки падати.
Світове ВВП до кінця 23 року - 75-80-85% від 19 року.
Виходить, щоб не допустити масових бакротств і депресії 29 року, треба буде друкувати-друкувати-друкувати... і роздавати грощі всім, хто попросить ...
В підсумку, в 23 році більшість компанії світу будуть належати своїм ЦБ і своїм урядам = ми практично в комунізмі ...
Грощу будуть ніщо, продпайок від уряду - буде все!
Додано: Суб 03 жов, 2020 16:45
А может, наоборот? И ВВП в последние лет 12 явно отстает. Как и от гос. долга.
А в последнем отчетном квартале, вообще, обвал ВВП на 31%. Вот это рост. Отрицательный рост. Денежная масса же за тот квартал выросла на 20%.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 03 жов, 2020 16:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 03 жов, 2020 16:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Харькове во вменяемых обменках покупка 28,40-28,44, продажа 28,47-28,50
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 03 жов, 2020 18:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щось з курсом коїться, минулими вихідними він завжди трохи просідав, а тут потроху росте.
Менше 28,45 і не бачив.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 03 жов, 2020 18:19
Зрозуміти б незрозуміле! ©®™
Просто відстрілюють собі ногу перед виборами....
Одне питання - навіщо???
Якщо хотіли такий курс, чи вищий - робіть ПІСЛЯ виборів!
Для чого перед виборами злити манюпас???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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