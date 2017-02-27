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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6519652065216522

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 152
В діапазоні 26-27
3%
4
27-28
9%
14
28-29
72%
110
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 18:37

  Долярчик написав:
  unicdima написав:Щось з курсом коїться, минулими вихідними він завжди трохи просідав, а тут потроху росте.
Менше 28,45 і не бачив.

Просто відстрілюють собі ногу перед виборами....
Одне питання - навіщо???
Якщо хотіли такий курс, чи вищий - робіть ПІСЛЯ виборів!
Для чого перед виборами злити манюпас???!

Проворовались, похоже. Никто теперь денег не дает, собираются доить народ навсю.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:08

  Долярчик написав:Просто відстрілюють собі ногу перед виборами....
Одне питання - навіщо???
Якщо хотіли такий курс, чи вищий - робіть ПІСЛЯ виборів!
Для чого перед виборами злити манюпас???!


Что вы с этими выборами носитесь как с писаной торбой. Как будто от выборов хоть чтото зависит.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  unicdima написав:Щось з курсом коїться

Не товаришую з фотошопом, тому не так гарно, але об'єктивно :

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Просто відстрілюють собі ногу перед виборами....
Одне питання - навіщо???

Ответ прост: они просто не умеют управлять этой машиной и она едет само по себе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:13

  vitaliy_berdinskikh написав:Ответ прост: они просто не умеют управлять этой машиной и она едет само по себе.


Какраз таки наоборот - это говорит о том, что они управляют этой машиной настолько хорошо, что могут позволить себе любые непопулярные решения. Т.к. уверены, что при любых условиях все будет так как было задумано. Т.е. они все держут под полным контролем и ситуация развивается в нужном и задуманном русле.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:22

  холява написав:
  artlife написав:
  холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле !
Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки .
Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ).
Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......

Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.


Ну , хорошо.......
1.Хранение машины в гараже 40 лет .
2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации .
3. Замена расходников один раз в год .(фильтра )
4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет .
Сальники клапанов , просто сальники .


Сайлентблоки можно менять один раз каждые 40 лет.
artlife
 
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