vitaliy_berdinskikh написав:Ответ прост: они просто не умеют управлять этой машиной и она едет само по себе.
Какраз таки наоборот - это говорит о том, что они управляют этой машиной настолько хорошо, что могут позволить себе любые непопулярные решения. Т.к. уверены, что при любых условиях все будет так как было задумано. Т.е. они все держут под полным контролем и ситуация развивается в нужном и задуманном русле.
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Ну , хорошо....... 1.Хранение машины в гараже 40 лет . 2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации . 3. Замена расходников один раз в год .(фильтра ) 4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет . Сальники клапанов , просто сальники .