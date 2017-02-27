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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6520652165226523>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 152
В діапазоні 26-27
3%
4
27-28
9%
14
28-29
72%
110
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 18:37

  Долярчик написав:
  unicdima написав:Щось з курсом коїться, минулими вихідними він завжди трохи просідав, а тут потроху росте.
Менше 28,45 і не бачив.

Просто відстрілюють собі ногу перед виборами....
Одне питання - навіщо???
Якщо хотіли такий курс, чи вищий - робіть ПІСЛЯ виборів!
Для чого перед виборами злити манюпас???!

Проворовались, похоже. Никто теперь денег не дает, собираются доить народ навсю.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:08

  Долярчик написав:Просто відстрілюють собі ногу перед виборами....
Одне питання - навіщо???
Якщо хотіли такий курс, чи вищий - робіть ПІСЛЯ виборів!
Для чого перед виборами злити манюпас???!


Что вы с этими выборами носитесь как с писаной торбой. Как будто от выборов хоть чтото зависит.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  unicdima написав:Щось з курсом коїться

Не товаришую з фотошопом, тому не так гарно, але об'єктивно :

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Просто відстрілюють собі ногу перед виборами....
Одне питання - навіщо???

Ответ прост: они просто не умеют управлять этой машиной и она едет само по себе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:13

  vitaliy_berdinskikh написав:Ответ прост: они просто не умеют управлять этой машиной и она едет само по себе.


Какраз таки наоборот - это говорит о том, что они управляют этой машиной настолько хорошо, что могут позволить себе любые непопулярные решения. Т.к. уверены, что при любых условиях все будет так как было задумано. Т.е. они все держут под полным контролем и ситуация развивается в нужном и задуманном русле.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:22

  холява написав:
  artlife написав:
  холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле !
Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки .
Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ).
Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......

Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.


Ну , хорошо.......
1.Хранение машины в гараже 40 лет .
2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации .
3. Замена расходников один раз в год .(фильтра )
4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет .
Сальники клапанов , просто сальники .


Сайлентблоки можно менять один раз каждые 40 лет.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:33

  холява написав:
2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации .
3. Замена расходников один раз в год .(фильтра )
4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет .
Сальники клапанов , просто сальники ......

ага, а банку тушёнки в Госрезерве надо раз в год покрывать свежим солидолом :-)
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:34

  artlife написав:
  холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле !
Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки .
Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ).
Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......

Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.


Ну , хорошо.......
1.Хранение машины в гараже 40 лет .
2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации .
3. Замена расходников один раз в год .(фильтра )
4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет .
Сальники клапанов , просто сальники .[/quote]

Сайлентблоки можно менять один раз каждые 40 лет.[/quote]

Я прошу прощения , Вы копируете поведение" долярчика ".
На этом считаю диалог окончен .
Спокойной ночи .
Прощайте .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:51

  vitaliy_berdinskikh написав:В Харькове во вменяемых обменках покупка 28,40-28,44, продажа 28,47-28,50

Коллеги, всем спасибо. Пишите актуальные курсы.
Обстоятельства складываются так, что я пока на паузе - может на недельку-две.
Еще три города сегодня (опт):

Чернигов 28.40 - 28.48
Сумы 28.40 - 28.50
Полтава 28.42 - 28.48

Буду читать форум, три дня не читал :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:56

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Люди, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ
допустим нет (хотя графики говорят что да) но может упасть ваш доход в гривне, вы об этом не думали? Денег будет хватать только на еду и коммунальные, что тогда будете делать с ипотекой? Арендные ставки вполне могут просесть в 2 раза в гривне, доказано карантином.

Та все може бути! Може і Земля з орбіти злетіти :)

От візьмемо довоєнні роки - курс був пА 8 і Долярчик(далі беру НЕ точні цифри, але приблизні, просто, щоб вловили суть) отримував дохід 6-7тис/грн/міс.
Далі, пішла криза/війна і курс поліз на 9-11-12-16 і т. д.
Відповідно, Долярчиковий прибуток в гривні теж зростав - просто з лагом у пару місяців, так як товар на ~ 80% доларовий, то і ціни зростали, відносно курсу, хоч і з затримкою в 1-2-3міс, а дещо і пів року(а може й рік).
Але і дохід зростав поступово - тоді, як був курс "соціальний" па 13-14грн, то і мій дохід складав 10-11-12тис.грн/міс.
І тепер, при курсі 26-27-28 - я всюди озвучую, що дохід складає ~ 700дол/міс.
Так що просто із лагом часу, але мій дохід підтягується до курсу!
(але звичайно, що так буде не завжди) :)

І тих ~ 700дол/міс - це дохід тільки від бізнесу(самозайнятості), а якщо ще додати ~ 150дол/міс. пасивного доходу з депозитів, а якщо ще сюди додати жінчиних 200дол/міс - то що, з сімейним доходом МІНІМУМ в 1тис.дол/міс. - я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс? :)

Твій дохід впав.
Було $750..$875 при ПА8. І тільки недавно "догнав" $700.
https://fi202x.blogspot.com/
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