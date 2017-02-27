vitaliy_berdinskikh написав:Ответ прост: они просто не умеют управлять этой машиной и она едет само по себе.
Какраз таки наоборот - это говорит о том, что они управляют этой машиной настолько хорошо, что могут позволить себе любые непопулярные решения. Т.к. уверены, что при любых условиях все будет так как было задумано. Т.е. они все держут под полным контролем и ситуация развивается в нужном и задуманном русле.
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Ну , хорошо....... 1.Хранение машины в гараже 40 лет . 2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации . 3. Замена расходников один раз в год .(фильтра ) 4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет . Сальники клапанов , просто сальники .
холява написав: 2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации . 3. Замена расходников один раз в год .(фильтра ) 4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет . Сальники клапанов , просто сальники ......
ага, а банку тушёнки в Госрезерве надо раз в год покрывать свежим солидолом
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Ну , хорошо....... 1.Хранение машины в гараже 40 лет . 2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации . 3. Замена расходников один раз в год .(фильтра ) 4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет . Сальники клапанов , просто сальники .[/quote]
Сайлентблоки можно менять один раз каждые 40 лет.[/quote]
Я прошу прощения , Вы копируете поведение" долярчика ". На этом считаю диалог окончен . Спокойной ночи . Прощайте .
Долярчик написав:Люди, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ
допустим нет (хотя графики говорят что да) но может упасть ваш доход в гривне, вы об этом не думали? Денег будет хватать только на еду и коммунальные, что тогда будете делать с ипотекой? Арендные ставки вполне могут просесть в 2 раза в гривне, доказано карантином.
Та все може бути! Може і Земля з орбіти злетіти
От візьмемо довоєнні роки - курс був пА 8 і Долярчик(далі беру НЕ точні цифри, але приблизні, просто, щоб вловили суть) отримував дохід 6-7тис/грн/міс. Далі, пішла криза/війна і курс поліз на 9-11-12-16 і т. д. Відповідно, Долярчиковий прибуток в гривні теж зростав - просто з лагом у пару місяців, так як товар на ~ 80% доларовий, то і ціни зростали, відносно курсу, хоч і з затримкою в 1-2-3міс, а дещо і пів року(а може й рік). Але і дохід зростав поступово - тоді, як був курс "соціальний" па 13-14грн, то і мій дохід складав 10-11-12тис.грн/міс. І тепер, при курсі 26-27-28 - я всюди озвучую, що дохід складає ~ 700дол/міс. Так що просто із лагом часу, але мій дохід підтягується до курсу! (але звичайно, що так буде не завжди)
І тих ~ 700дол/міс - це дохід тільки від бізнесу(самозайнятості), а якщо ще додати ~ 150дол/міс. пасивного доходу з депозитів, а якщо ще сюди додати жінчиних 200дол/міс - то що, з сімейним доходом МІНІМУМ в 1тис.дол/міс. - я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс?
Твій дохід впав. Було $750..$875 при ПА8. І тільки недавно "догнав" $700.