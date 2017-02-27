Уже через 15 лет в Украине не смогут платить пенсии
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники. По его словам, из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров.
Сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство "не сможет выплачивать пенсии".
hxbbgaf написав:За 50 лет лишь центы? Ну-ну. Сколько стоила унция золота 50 лет назад и сколько стоит сейчас. Вот полезное чтиво:
никакая валюта в качестве средства долгосрочного сбережения категорически не подходит из-за инфляции, 2368 $ стоил новый форд мустанг в 1964 году сейчас цена нового мустанга стартует с 22200$ то есть за 60 лет доллар обесценился в 10 раз. к инфляции надо добавлять политические риски которые могут обрушить курс.
Так інфляція долара за 60 років в середньому скільки в ходить, 3%?
Уже через 15 лет в Украине не смогут платить пенсии
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники. По его словам, из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров.
Сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство "не сможет выплачивать пенсии".
От, я давно кричу - "дайте пересічним вибір!!!" а) або - я підписую договір "відмову" від пенсії в майбутньому і з мене знімають обов'язкову сплату ЄСВ! б) або - я чемно все сплачую і мені має ОБОВ'ЯЗКОВО виплачуватись пенсія з 62 чи 65р. - теж в договорі має вказуватись конкретно в скільки років буде пенсія, а не змінювати роки коли заманеться і скільки саме буду отримувати грошей в доларовому еквіваленті!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:От, я давно кричу - "дайте пересічним вибір!!!"
ДебІльчіку невтямки, що ЄСВ йде на оплату пенсії його бабусі, діду, тещі, тестю, мамі, тату і т.і. бо система у нас солідарна ! Ото скажи своїм діду, бабі, тещі, тестю, тату мамі, що від завтра пенсії вам не буде, бо я такий мудрий вирішив, що не потрібно платити ЄСВ, а потім розкажеш, що вони тобі приdурковатому відповіли, якщо, звичайно, живим, після цього залишишся
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.