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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6520652165226523

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 152
В діапазоні 26-27
3%
4
27-28
9%
14
28-29
72%
110
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:00

плотИте нологи! :)

Уже через 15 лет в Украине не смогут платить пенсии

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники. По его словам, из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров.

Сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство "не сможет выплачивать пенсии".

https://t.me/dtpkievua/107670
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:00

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:За 50 лет лишь центы? Ну-ну. Сколько стоила унция золота 50 лет назад и сколько стоит сейчас. Вот полезное чтиво:
никакая валюта в качестве средства долгосрочного сбережения категорически не подходит из-за инфляции,
2368 $ стоил новый форд мустанг в 1964 году сейчас цена нового мустанга стартует с 22200$ то есть за 60 лет доллар обесценился в 10 раз.
Зображення
к инфляции надо добавлять политические риски которые могут обрушить курс.

Так інфляція долара за 60 років в середньому скільки в ходить, 3%?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:18

  Василь-Рівне написав:
  unicdima написав:Щось з курсом коїться

Не товаришую з фотошопом, тому не так гарно, але об'єктивно :

Зображення


все що вони вміють - грати на роялі

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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Так інфляція долара за 60 років в середньому скільки в ходить, 3%?
вроде того
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Так інфляція долара за 60 років в середньому скільки в ходить, 3%?


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+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:27

  Вкладчик1234 написав:плотИте нологи! :)

Уже через 15 лет в Украине не смогут платить пенсии

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники. По его словам, из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров.

Сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство "не сможет выплачивать пенсии".

https://t.me/dtpkievua/107670

ЕСВ можно не платить?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:40

ЗОЛОТЕ вирішення проблеми!)))

  vitaliian написав:ЕСВ можно не платить?

От, я давно кричу - "дайте пересічним вибір!!!"
а) або - я підписую договір "відмову" від пенсії в майбутньому і з мене знімають обов'язкову сплату ЄСВ!
б) або - я чемно все сплачую і мені має ОБОВ'ЯЗКОВО виплачуватись пенсія з 62 чи 65р. - теж в договорі має вказуватись конкретно в скільки років буде пенсія, а не змінювати роки коли заманеться і скільки саме буду отримувати грошей в доларовому еквіваленті!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:43

  vitaliian написав:ЕСВ можно не платить?

Такого советовать я не могу ;)
Но я думаю, что Вы и сами знаете варианты ответа на этот вопрос
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:От, я давно кричу - "дайте пересічним вибір!!!"

ДебІльчіку невтямки, що ЄСВ йде на оплату пенсії його бабусі, діду, тещі, тестю, мамі, тату і т.і. бо система у нас солідарна ! Ото скажи своїм діду, бабі, тещі, тестю, тату мамі, що від завтра пенсії вам не буде, бо я такий мудрий вирішив, що не потрібно платити ЄСВ, а потім розкажеш, що вони тобі приdурковатому відповіли, якщо, звичайно, живим, після цього залишишся :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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