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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6520652165226523

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 152
В діапазоні 26-27
3%
4
27-28
9%
14
28-29
72%
110
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:00

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:За 50 лет лишь центы? Ну-ну. Сколько стоила унция золота 50 лет назад и сколько стоит сейчас. Вот полезное чтиво:
никакая валюта в качестве средства долгосрочного сбережения категорически не подходит из-за инфляции,
2368 $ стоил новый форд мустанг в 1964 году сейчас цена нового мустанга стартует с 22200$ то есть за 60 лет доллар обесценился в 10 раз.
Зображення
к инфляции надо добавлять политические риски которые могут обрушить курс.

Так інфляція долара за 60 років в середньому скільки в ходить, 3%?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:18

  Василь-Рівне написав:
  unicdima написав:Щось з курсом коїться

Не товаришую з фотошопом, тому не так гарно, але об'єктивно :

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все що вони вміють - грати на роялі

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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Так інфляція долара за 60 років в середньому скільки в ходить, 3%?
вроде того
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Так інфляція долара за 60 років в середньому скільки в ходить, 3%?


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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:09

  Василь-Рівне написав:
  unicdima написав:Щось з курсом коїться

Не товаришую з фотошопом, тому не так гарно, але об'єктивно :

Зображення


О, я тут недели 2 назад писал о гениях, считающих, что денежная и общеэкономическая политики государства определяются на межбанке. Но я то, грешным делом, думал, что эта интеллектуальная илита у нас только в кожаных креслах высоких кабинетов сидит. Ан нет - выходит, что на домашних диванах и за кухонными столами тоже...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:О, я тут недели 2 назад писал о гениях, считающих, что денежная и общеэкономическая политики государства определяются на межбанке. Но я то, грешным делом, думал, что эта интеллектуальная илита у нас только в кожаных креслах высоких кабинетов сидит. Ан нет - выходит, что на домашних диванах и за кухонными столами тоже...

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:16

  artlife написав:
  холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле !
Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки .
Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ).
Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......

Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.

Что-тот я не замечал в продаже ВАЗ-2101 первых лет выпуска по дорогой цене :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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