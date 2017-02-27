hxbbgaf написав:За 50 лет лишь центы? Ну-ну. Сколько стоила унция золота 50 лет назад и сколько стоит сейчас. Вот полезное чтиво:
никакая валюта в качестве средства долгосрочного сбережения категорически не подходит из-за инфляции, 2368 $ стоил новый форд мустанг в 1964 году сейчас цена нового мустанга стартует с 22200$ то есть за 60 лет доллар обесценился в 10 раз. к инфляции надо добавлять политические риски которые могут обрушить курс.
Так інфляція долара за 60 років в середньому скільки в ходить, 3%?
Не товаришую з фотошопом, тому не так гарно, але об'єктивно :
О, я тут недели 2 назад писал о гениях, считающих, что денежная и общеэкономическая политики государства определяются на межбанке. Но я то, грешным делом, думал, что эта интеллектуальная илита у нас только в кожаных креслах высоких кабинетов сидит. Ан нет - выходит, что на домашних диванах и за кухонными столами тоже...
zРадио написав:О, я тут недели 2 назад писал о гениях, считающих, что денежная и общеэкономическая политики государства определяются на межбанке. Но я то, грешным делом, думал, что эта интеллектуальная илита у нас только в кожаных креслах высоких кабинетов сидит. Ан нет - выходит, что на домашних диванах и за кухонными столами тоже...
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Что-тот я не замечал в продаже ВАЗ-2101 первых лет выпуска по дорогой цене
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Что-тот я не замечал в продаже ВАЗ-2101 первых лет выпуска по дорогой цене
суббота выдалась немного атипичной. Обычно на выходных в последнее время долл и евро немного дешевел, а сегодня в Киеве даже можно сказать прибавили по 3 копейки. почему? неужели народ думает шо будет дорожать?