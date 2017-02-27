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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6521652265236524

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 152
В діапазоні 26-27
3%
4
27-28
9%
14
28-29
72%
110
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:48

я чтото пропустил за выходные? миняйло по 28.4 прием :shock: что оленей напугало?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:55

  Moneta написав:я чтото пропустил за выходные? миняйло по 28.4 прием :shock: что оленей напугало?

Спрос и предложение - силы рынка. Олени были в Марте когда курс по 1грн в день рос.
А тут жаб варят медленно по пару коп в день. И оленизма нет соответственно.
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:57

  холява написав:Всем Добрый День !

Хочу напомнить ,что сегодня День Учителя !
С Праздником !
Всем им Здоровья и крепких нервов !

Дякую!
vovakwasov
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