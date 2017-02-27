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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:48
я чтото пропустил за выходные? миняйло по 28.4 прием что оленей напугало?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:55
Спрос и предложение - силы рынка. Олени были в Марте когда курс по 1грн в день рос.
А тут жаб варят медленно по пару коп в день. И оленизма нет соответственно.
Life is good.
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:57
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