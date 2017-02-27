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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6521652265236524

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 153
В діапазоні 26-27
3%
4
27-28
9%
14
28-29
73%
111
Більше 30
16%
24
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:48

я чтото пропустил за выходные? миняйло по 28.4 прием :shock: что оленей напугало?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:55

  Moneta написав:я чтото пропустил за выходные? миняйло по 28.4 прием :shock: что оленей напугало?

Спрос и предложение - силы рынка. Олени были в Марте когда курс по 1грн в день рос.
А тут жаб варят медленно по пару коп в день. И оленизма нет соответственно.
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:57

  холява написав:Всем Добрый День !

Хочу напомнить ,что сегодня День Учителя !
С Праздником !
Всем им Здоровья и крепких нервов !

Дякую!
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я сьогодні тут мовчу.
Якщо правильно роблю - "лайкніть", щоб я знав, чи так продовжувати? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:41

Украина утратила возможность получить до конца текущего года от Международного валютного фонда два транша по программе stand by. Об этом в интервью украинскому изданию заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

По его словам, на сегодня Украина должна сделать всё возможное, чтобы до конца 2020 года получить один транш от кредитора. Эти деньги, как и двумя годами ранее, по словам Сологуба, привяжут к госбюджету 2021. Получается, что это решение нужно принять до конца осени.

В НБУ также пояснили причины задержки с финансированием. По словам замглавы НБУ, что случилось, из-за того, что в июне в отставку подал Яков Смолий, который пояснил свое решение политическим давлением. Солугоб полагает, что после этого Национальный банк Украины практически оказался в такой же ситуации, как и в 2015 году. Ему пришлось с нуля зарабатывать репутацию и кредит доверия от Международного валютного фонда. На это может понадобиться до десяти месяцев. В это время, по словам Сулугуба, нужно проявлять clean track record, безупречную деятельность. Кроме того, заместитель главы НБУ напомнил о том, что другие программы международной помощи для Киева имеют привязку к программе Международного валютного фонда.

PS
Намекает на повторение 2015 года ??? :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:48

  Долярчик написав:Я сьогодні тут мовчу.
Якщо правильно роблю - "лайкніть", щоб я знав, чи так продовжувати? :)



Долярчик , пойдите ,купите ОГРОМНЫЙ букет цветов для жены !
Не только потому что она мать двоих (ТРОИХ )детей , а потому что столько имеет терпения !
Упадите ей в ноги и попросите у нее Прощения , потому что она, могла бы вас легко задушить , но до сих пор , как мудрый учитель терпит вас .Передайте ей от меня , Огромного Здоровья и Добрые Пожелания !
С Уважением к Вашей жене !
Семинарист Холява .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Денис Шмигаль: "У вересні держбюджет виконано на 115%. Це на 7,8 млрд грн більше, ніж минулого року та на 10,1 млрд грн більше нормативу. Вересень став четвертим місяцем поспіль, коли виконується державний бюджет. У квітні недовиконання держбюджету складало 41 млрд, проте нашому Уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу лише 11,8 млрд грн. До кінця року бюджет буде повністю виконано."
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/196315838602294
:D :D :D
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:10

  холява написав:Всем Добрый День !

Хочу напомнить ,что сегодня День Учителя !
С Праздником !
Всем им Здоровья и крепких нервов !


З Днем працівника освіти! А так як всі люблять вчити інших як правильно жити, то свято всенародне.
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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