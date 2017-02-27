Додано: Нед 04 жов, 2020 12:41

Украина утратила возможность получить до конца текущего года от Международного валютного фонда два транша по программе stand by. Об этом в интервью украинскому изданию заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.По его словам, на сегодня Украина должна сделать всё возможное, чтобы до конца 2020 года получить один транш от кредитора. Эти деньги, как и двумя годами ранее, по словам Сологуба, привяжут к госбюджету 2021. Получается, что это решение нужно принять до конца осени.В НБУ также пояснили причины задержки с финансированием. По словам замглавы НБУ, что случилось, из-за того, что в июне в отставку подал Яков Смолий, который пояснил свое решение политическим давлением. Солугоб полагает, что после этого Национальный банк Украины практически оказался в такой же ситуации, как и в 2015 году. Ему пришлось с нуля зарабатывать репутацию и кредит доверия от Международного валютного фонда. На это может понадобиться до десяти месяцев. В это время, по словам Сулугуба, нужно проявлять clean track record, безупречную деятельность. Кроме того, заместитель главы НБУ напомнил о том, что другие программы международной помощи для Киева имеют привязку к программе Международного валютного фонда.PSНамекает на повторение 2015 года ???