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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6522652365246525

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 155
В діапазоні 26-27
3%
4
27-28
9%
14
28-29
73%
113
Більше 30
15%
24
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Ну , хорошо.......
1.Хранение машины в гараже 40 лет .
2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации .
3. Замена расходников один раз в год .(фильтра )
4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет .
Сальники клапанов , просто сальники ......

Сразу начну с того, что я хоть и придираюсь, но с сомнительностью такой "инвестиции" согласен.

Если машина стоит и ее не трогают, ее и трогать не нужно. Все это можно поменять один раз перед решением завести.
Проблема не в этом.
Проблема в том, что далеко не каждая модель становится легендой. Очень далеко! Сегодня угадать, про какую машину люди будут помнить через 40 лет, практически невозможно. За всю история автомобилестроения такие модели можно по пальцам пересчитать.
Чуть больше шансов, если перед консервацией дать некоторое время покататься очень известной и популярной личности. Ее имя поможет потом продать машину дорого, но проблема та же. Мы не знаем, кого их нынешних популярных личностей люди будут помнить через 40 лет?

И да, приведенная цена относится только к конкретному экземпляру, который был продан первым. Одногодки из магазина на порядок дешевле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:59

uaprofi Пока нет надобности....
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вечерний курс .
прием от 28.35 до 28.40
Продажа 28.47 до 28.50
холява
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:22

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років.

Про це він розповів виступаючи з лекцією у Львівській політехніці.

За його словами, причина в тому, що кількість працездатного населення зменшується.

"Нація старіє. Є проблема з людським капіталом... Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення ... Це звичайна математика і економічна демографія ", - заявив він.

Тому необхідно вводити накопичувальну пенсійну систему на додаток до існуючої солідарної. Ще один вид пенсійних відрахувань хочуть ввести в 2021 році.

"Кожен з нас повинен подумати про свою пенсію з молодого віку", - резюмував Шмигаль.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

40(41)/44(46)

За останні дні подорожчало:
олія - на 6-8грн/майже літр :)
цукор - на 4грн/кг
.....
Продовжіть список далі...

п. с.
Як "гарно" вплинули на ціни - підвищення мінімалки і курс доляра.
І то перед виборами!

Пііілять, та прокрутіть їм там у Верховній Раді на широкому екрані всі 3 сезони "Слуги народу"! :mrgreen: Може хоч так зрозуміють, що зовсім відбились від сценарію! :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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