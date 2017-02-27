Додано: Нед 04 жов, 2020 17:41

холява написав: Ну , хорошо.......

1.Хранение машины в гараже 40 лет .

2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации .

3. Замена расходников один раз в год .(фильтра )

4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет .

Сальники клапанов , просто сальники ...... Ну , хорошо.......1.Хранение машины в гараже 40 лет .2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации .3. Замена расходников один раз в год .(фильтра )4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет .Сальники клапанов , просто сальники ......

Сразу начну с того, что я хоть и придираюсь, но с сомнительностью такой "инвестиции" согласен.Если машина стоит и ее не трогают, ее и трогать не нужно. Все это можно поменять один раз перед решением завести.Проблема не в этом.Проблема в том, что далеко не каждая модель становится легендой. Очень далеко! Сегодня угадать, про какую машину люди будут помнить через 40 лет, практически невозможно. За всю история автомобилестроения такие модели можно по пальцам пересчитать.Чуть больше шансов, если перед консервацией дать некоторое время покататься очень известной и популярной личности. Ее имя поможет потом продать машину дорого, но проблема та же. Мы не знаем, кого их нынешних популярных личностей люди будут помнить через 40 лет?И да, приведенная цена относится только к конкретному экземпляру, который был продан первым. Одногодки из магазина на порядок дешевле.