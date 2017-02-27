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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6523652465256526

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 155
В діапазоні 26-27
3%
4
27-28
9%
14
28-29
73%
113
Більше 30
15%
24
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:щоб зменшити рівень споживання і рівень життя плебоса
США роздае грош1 плебам не для того щоб вони меньше тратили, а для того щоб вони, не дай боже, не стали меньше тратити!
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:53

  холява написав:Всем Добрый День !

Хочу напомнить ,что сегодня День Учителя !
С Праздником !
Всем им Здоровья и крепких нервов !

БлагоДарю,Вам "отлично !"
Баксику "отлично с +" :lol:
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:59

удалено
Востаннє редагувалось yama в Нед 04 жов, 2020 22:07, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Якщо рівень споживання вищий від мінімально критичного (голод) , то його середній рівень не важливий...
Якщо Ви живете краще ніж 10 Ваших сусідів,але гірше ніж 200 млн мешканців США - Ви ,щасливі,бо сусіди близько , а США далеко...
Але при цьому
Чим менше в середньому споживається в світі - тим менше багатіють олігархи...
Тому твердження що тим хто керує світом- вигідно зменшувати середній рівень споживання - якесь не логічне по суті.

ну не зовсім так, ви однаково буде купувати умовний батон хліба і пакет молока , а за скільки роботи вам його дадуть це вже інше питання, я не дочитав це повідомлення до кінця поспішив з цитуванням, працювати за пайок - вже було не одноразово, працювати за купони , працювати ви будет так само , але дозволити собі якісь балага крім якось поїсти і десь поспати на другому поверсі двохповерхового ліжка - уже не зможете .
Ще раз кількість роботи буде та сама , а от її оплата в рази менше - 800 грам муки в день 10 грамм масла і два яблука ( умовно).
  vladus17 написав:
  yama написав:щоб зменшити рівень споживання і рівень життя плебоса
США роздае грош1 плебам не для того щоб вони меньше тратили, а для того щоб вони, не дай боже, не стали меньше тратити!

ви в США ? ви громадянин США ? ні ! вітаю ви не потрапили до числа обраних вам пайка читай вище - будете працювати за пайок

  Сибарит написав:
  холява написав:Ну , хорошо.......
1.Хранение машины в гараже 40 лет .
2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации .
3. Замена расходников один раз в год .(фильтра )
4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет .
Сальники клапанов , просто сальники ......

Проблема в том, что далеко не каждая модель становится легендой. Очень далеко! Сегодня угадать, про какую машину люди будут помнить через 40 лет, практически невозможно.

думаю lamborghini ferrari porsche ... что-то из гиперкаров\спорткаров , старые спорткары обычно всегда популярны , ну ясно не самый мейнстримовый каен, а хотя бы 911 turbo S , но диверсифицируйте не надо ставить только на lamborghini разделите свои инвестиции 50% ferrari , 15 % lamborghini, 15% aston martin, 10%-15% tesla и на 5% можете докупить что-то более экзотическое zonda pagani , McLaren и тому подобное :mrgreen: а на самом деле и не смешно вовсе , многие сильные мира так и инвестируют :!: а у кого хватает на серебряные ложки тот их собирает :oops: ну и самолеты ! медленно падают в цене , экземпляр 65 года может стоит дороже современного
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:16

Формула є - а як її втілити в життя?

Щоб стимулювати манюпас витрачати більше(а не хомячити "зайве" у валюту) - треба роздавати дешеві кредити і іпотеки!
Влада/банки будуть і %% мати за користування їхніми коштами і манюпас більше буде витрачати - буде брати більше м2, кг ковбаси, пляшок коли і т. п.

І, наче, влада зараз над цим працює - але, мабуть, не так легко знизити %% по кредитам/по іпотеці, щоб всі ломанулись...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:32

  yama написав:
  budivelnik написав:Якщо рівень споживання вищий від мінімально критичного (голод) , то його середній рівень не важливий...
Якщо Ви живете краще ніж 10 Ваших сусідів,але гірше ніж 200 млн мешканців США - Ви ,щасливі,бо сусіди близько , а США далеко...
Але при цьому
Чим менше в середньому споживається в світі - тим менше багатіють олігархи...
Тому твердження що тим хто керує світом- вигідно зменшувати середній рівень споживання - якесь не логічне по суті.
ну не зовсім так, ви однаково буде купувати умовний батон хліба і пакет молока , а за скільки роботи вам його дадуть це вже інше питання, я не дочитав це повідомлення до кінця поспішив з цитуванням, працювати за пайок - вже було не одноразово, працювати за купони , працювати ви будет так само , але дозволити собі якісь балага крім якось поїсти і десь поспати на другому поверсі двохповерхового ліжка - уже не зможете .
Ще раз кількість роботи буде та сама , а от її оплата в рази менше - 800 грам муки в день 10 грамм масла і два яблука ( умовно).
Є три помилки
1 Той хто працює за булку і два яблука - не створить продукт цікавий для олігарха
2 Для того щоб була потреба в створенні - треба щоб хтось це створене споживав...
Але Ви вважаєте ,що споживати будуть булку і два яблуки....
А для кого тоді будуть створювати все інше?
3 Олігархи заробляють на обємах споживання.
Краще ( і легше) мати 10 % від 1 млрд одиниць спожитого
Ніж 90% від 10 млн одиниць спожитого
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:38

  Долярчик написав:не так легко знизити %% по кредитам/по іпотеці
1 Влада грошей не має
2 Щоб зменшити ставки по кредитам - треба обрізати долярчикам ставки по депозитам...

Навіщо чекати поки влада обріже?
Ви запропонували - Ви й дійте....
Берете свої проценти по депозитам і ними перекриваєте собі ж проценти по кредитам....
На виграш купуєте житло...яке подім здасьте в оренду....тільки кому?...собі, вже як лендлорд ... і за виручену орендну плату- дотуєте тим кому здасьте в оренду-орендну плату...

Я здається елементарно просто розписав вашу пропозицію...
якщо вдасться- і інші долярчики нею скористаються
не вдасться - на одного дурня стане менше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:ви в США ? ви громадянин США ? ні ! вітаю ви не потрапили до числа обраних вам пайка читай вище - будете працювати за пайок

Ну в кризу мало хто жируе. А працювати за пайок чи н1 - це особистий виб1р кожного, й зараз таке е.
Влада й нашаб роздавала грош1, якби 1х так можна було просто створювати як це робить США , без значних збитк1в для м1сцево1 грошово1 одиниц1.
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vladus17
 
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