Додано: Нед 04 жов, 2020 22:16

Щоб стимулювати манюпас витрачати більше(а не хомячити "зайве" у валюту) - треба роздавати дешеві кредити і іпотеки!

Влада/банки будуть і %% мати за користування їхніми коштами і манюпас більше буде витрачати - буде брати більше м2, кг ковбаси, пляшок коли і т. п.



І, наче, влада зараз над цим працює - але, мабуть, не так легко знизити %% по кредитам/по іпотеці, щоб всі ломанулись...