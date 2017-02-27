США роздае грош1 плебам не для того щоб вони меньше тратили, а для того щоб вони, не дай боже, не стали меньше тратити!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 жов, 2020 21:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
США роздае грош1 плебам не для того щоб вони меньше тратили, а для того щоб вони, не дай боже, не стали меньше тратити!
Life is good.
Додано: Нед 04 жов, 2020 21:53
БлагоДарю,Вам "отлично !"
Баксику "отлично с +"
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Додано: Нед 04 жов, 2020 21:59
удалено
Востаннє редагувалось yama в Нед 04 жов, 2020 22:07, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Нед 04 жов, 2020 22:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну не зовсім так, ви однаково буде купувати умовний батон хліба і пакет молока , а за скільки роботи вам його дадуть це вже інше питання, я не дочитав це повідомлення до кінця поспішив з цитуванням, працювати за пайок - вже було не одноразово, працювати за купони , працювати ви будет так само , але дозволити собі якісь балага крім якось поїсти і десь поспати на другому поверсі двохповерхового ліжка - уже не зможете .
Ще раз кількість роботи буде та сама , а от її оплата в рази менше - 800 грам муки в день 10 грамм масла і два яблука ( умовно).
ви в США ? ви громадянин США ? ні ! вітаю ви не потрапили до числа обраних вам пайка читай вище - будете працювати за пайок
думаю lamborghini ferrari porsche ... что-то из гиперкаров\спорткаров , старые спорткары обычно всегда популярны , ну ясно не самый мейнстримовый каен, а хотя бы 911 turbo S , но диверсифицируйте не надо ставить только на lamborghini разделите свои инвестиции 50% ferrari , 15 % lamborghini, 15% aston martin, 10%-15% tesla и на 5% можете докупить что-то более экзотическое zonda pagani , McLaren и тому подобное а на самом деле и не смешно вовсе , многие сильные мира так и инвестируют а у кого хватает на серебряные ложки тот их собирает ну и самолеты ! медленно падают в цене , экземпляр 65 года может стоит дороже современного
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Нед 04 жов, 2020 22:16
Формула є - а як її втілити в життя?
Щоб стимулювати манюпас витрачати більше(а не хомячити "зайве" у валюту) - треба роздавати дешеві кредити і іпотеки!
Влада/банки будуть і %% мати за користування їхніми коштами і манюпас більше буде витрачати - буде брати більше м2, кг ковбаси, пляшок коли і т. п.
І, наче, влада зараз над цим працює - але, мабуть, не так легко знизити %% по кредитам/по іпотеці, щоб всі ломанулись...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 04 жов, 2020 22:32
Є три помилки
1 Той хто працює за булку і два яблука - не створить продукт цікавий для олігарха
2 Для того щоб була потреба в створенні - треба щоб хтось це створене споживав...
Але Ви вважаєте ,що споживати будуть булку і два яблуки....
А для кого тоді будуть створювати все інше?
3 Олігархи заробляють на обємах споживання.
Краще ( і легше) мати 10 % від 1 млрд одиниць спожитого
Ніж 90% від 10 млн одиниць спожитого
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 04 жов, 2020 22:38
1 Влада грошей не має
2 Щоб зменшити ставки по кредитам - треба обрізати долярчикам ставки по депозитам...
Навіщо чекати поки влада обріже?
Ви запропонували - Ви й дійте....
Берете свої проценти по депозитам і ними перекриваєте собі ж проценти по кредитам....
На виграш купуєте житло...яке подім здасьте в оренду....тільки кому?...собі, вже як лендлорд ... і за виручену орендну плату- дотуєте тим кому здасьте в оренду-орендну плату...
Я здається елементарно просто розписав вашу пропозицію...
якщо вдасться- і інші долярчики нею скористаються
не вдасться - на одного дурня стане менше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 04 жов, 2020 22:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну в кризу мало хто жируе. А працювати за пайок чи н1 - це особистий виб1р кожного, й зараз таке е.
Влада й нашаб роздавала грош1, якби 1х так можна було просто створювати як це робить США , без значних збитк1в для м1сцево1 грошово1 одиниц1.
Life is good.
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, ЛОБ і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|