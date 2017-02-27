yama написав:щоб зменшити рівень споживання і рівень життя плебоса
Якщо рівень споживання вищий від мінімально критичного (голод) , то його середній рівень не важливий... Якщо Ви живете краще ніж 10 Ваших сусідів,але гірше ніж 200 млн мешканців США - Ви ,щасливі,бо сусіди близько , а США далеко... Але при цьому Чим менше в середньому споживається в світі - тим менше багатіють олігархи... Тому твердження що тим хто керує світом- вигідно зменшувати середній рівень споживання - якесь не логічне по суті.
budivelnik написав:Якщо рівень споживання вищий від мінімально критичного (голод) , то його середній рівень не важливий... Якщо Ви живете краще ніж 10 Ваших сусідів,але гірше ніж 200 млн мешканців США - Ви ,щасливі,бо сусіди близько , а США далеко... Але при цьому Чим менше в середньому споживається в світі - тим менше багатіють олігархи... Тому твердження що тим хто керує світом- вигідно зменшувати середній рівень споживання - якесь не логічне по суті.
ну не зовсім так, ви однаково буде купувати умовний батон хліба і пакет молока , а за скільки роботи вам його дадуть це вже інше питання, я не дочитав це повідомлення до кінця поспішив з цитуванням, працювати за пайок - вже було не одноразово, працювати за купони , працювати ви будет так само , але дозволити собі якісь балага крім якось поїсти і десь поспати на другому поверсі двохповерхового ліжка - уже не зможете . Ще раз кількість роботи буде та сама , а от її оплата в рази менше - 800 грам муки в день 10 грамм масла і два яблука ( умовно).
vladus17 написав:
yama написав:щоб зменшити рівень споживання і рівень життя плебоса
США роздае грош1 плебам не для того щоб вони меньше тратили, а для того щоб вони, не дай боже, не стали меньше тратити!
ви в США ? ви громадянин США ? ні ! вітаю ви не потрапили до числа обраних вам пайка читай вище - будете працювати за пайок
Сибарит написав:
холява написав:Ну , хорошо....... 1.Хранение машины в гараже 40 лет . 2. Замена масла , один раз в год ,в машине без эксплуатации . 3. Замена расходников один раз в год .(фильтра ) 4.Замена сайлентблоков , ну хотя бы один раз за 5 лет . Сальники клапанов , просто сальники ......
Проблема в том, что далеко не каждая модель становится легендой. Очень далеко! Сегодня угадать, про какую машину люди будут помнить через 40 лет, практически невозможно.
думаю lamborghini ferrari porsche ... что-то из гиперкаров\спорткаров , старые спорткары обычно всегда популярны , ну ясно не самый мейнстримовый каен, а хотя бы 911 turbo S , но диверсифицируйте не надо ставить только на lamborghini разделите свои инвестиции 50% ferrari , 15 % lamborghini, 15% aston martin, 10%-15% tesla и на 5% можете докупить что-то более экзотическое zonda pagani , McLaren и тому подобное а на самом деле и не смешно вовсе , многие сильные мира так и инвестируют а у кого хватает на серебряные ложки тот их собирает ну и самолеты ! медленно падают в цене , экземпляр 65 года может стоит дороже современного
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Щоб стимулювати манюпас витрачати більше(а не хомячити "зайве" у валюту) - треба роздавати дешеві кредити і іпотеки! Влада/банки будуть і %% мати за користування їхніми коштами і манюпас більше буде витрачати - буде брати більше м2, кг ковбаси, пляшок коли і т. п.
І, наче, влада зараз над цим працює - але, мабуть, не так легко знизити %% по кредитам/по іпотеці, щоб всі ломанулись...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
budivelnik написав:Якщо рівень споживання вищий від мінімально критичного (голод) , то його середній рівень не важливий... Якщо Ви живете краще ніж 10 Ваших сусідів,але гірше ніж 200 млн мешканців США - Ви ,щасливі,бо сусіди близько , а США далеко... Але при цьому Чим менше в середньому споживається в світі - тим менше багатіють олігархи... Тому твердження що тим хто керує світом- вигідно зменшувати середній рівень споживання - якесь не логічне по суті.
ну не зовсім так, ви однаково буде купувати умовний батон хліба і пакет молока , а за скільки роботи вам його дадуть це вже інше питання, я не дочитав це повідомлення до кінця поспішив з цитуванням, працювати за пайок - вже було не одноразово, працювати за купони , працювати ви будет так само , але дозволити собі якісь балага крім якось поїсти і десь поспати на другому поверсі двохповерхового ліжка - уже не зможете . Ще раз кількість роботи буде та сама , а от її оплата в рази менше - 800 грам муки в день 10 грамм масла і два яблука ( умовно).
Є три помилки 1 Той хто працює за булку і два яблука - не створить продукт цікавий для олігарха 2 Для того щоб була потреба в створенні - треба щоб хтось це створене споживав... Але Ви вважаєте ,що споживати будуть булку і два яблуки.... А для кого тоді будуть створювати все інше? 3 Олігархи заробляють на обємах споживання. Краще ( і легше) мати 10 % від 1 млрд одиниць спожитого Ніж 90% від 10 млн одиниць спожитого
Долярчик написав:не так легко знизити %% по кредитам/по іпотеці
1 Влада грошей не має 2 Щоб зменшити ставки по кредитам - треба обрізати долярчикам ставки по депозитам...
Навіщо чекати поки влада обріже? Ви запропонували - Ви й дійте.... Берете свої проценти по депозитам і ними перекриваєте собі ж проценти по кредитам.... На виграш купуєте житло...яке подім здасьте в оренду....тільки кому?...собі, вже як лендлорд ... і за виручену орендну плату- дотуєте тим кому здасьте в оренду-орендну плату...
Я здається елементарно просто розписав вашу пропозицію... якщо вдасться- і інші долярчики нею скористаються не вдасться - на одного дурня стане менше.
yama написав:ви в США ? ви громадянин США ? ні ! вітаю ви не потрапили до числа обраних вам пайка читай вище - будете працювати за пайок
Ну в кризу мало хто жируе. А працювати за пайок чи н1 - це особистий виб1р кожного, й зараз таке е. Влада й нашаб роздавала грош1, якби 1х так можна було просто створювати як це робить США , без значних збитк1в для м1сцево1 грошово1 одиниц1.
холява написав:Как только Вы купили машину , она становится сразу дешевле на 3-5 тысяч долларов дешевле ! Даже если вы вздумаете ее продать на следующий день после покупки . Проходит 2-3 года и машина теряет 7-10 тысяч долларов (минимум ). Так что вложение в машину это самое ХРЕНОВОЕ , что можно придумать .......
Машина дешевеет только первые 40 лет, а потом начинает дорожать. Не верите - проверьте.
Что-тот я не замечал в продаже ВАЗ-2101 первых лет выпуска по дорогой цене