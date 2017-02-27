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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 06:55
Долярчик написав:
І, наче, влада зараз над цим працює - але, мабуть, не так легко знизити %% по кредитам/по іпотеці, щоб всі ломанулись...
1. Нужен источник дешевых денег.. Нужно говорить что кроме станка у власти такого источника нет? На стоимость денег влияют много факторов но основной - экономическая стабильность.
2. Кредиты мало раздать их надо ещё вернуть. Кредитование нищебродов только на первое время подогреет экономику, уже через пару лет залоговые квартиры обрушат цены рн, и потребуется докапитализация щедрых банков.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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