То до тебе нарешті вже дійшло за кого ти голосував, чи ще ні?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То до тебе нарешті вже дійшло за кого ти голосував, чи ще ні?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:32
То наш Зеленський на думку порохоботів сама впливова людина в світі, бо привів до падіння ВВП майже по всьому світу.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Гарна маніпуляція, але мова йшла про ВВП. Ви посилаєтесь на США? Не закруто Україну порівнювати з ними? Га? Ок, давайте глянемо, що там з ВВП
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:50
та вже глянули, на моєму графіку все видно.
мало США?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Харе офтопити!
Без різниці, хто був би, Вова чи Пєтя, ОВДПшки в 2019 році мутились би, гривня укріплювалась би, а коронакриза все-рівно би сталась і було би падіння ВВП!
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:58
Тепер по темі гілці.
Сподіваюсь, нарешті мій прогноз про 28.50 трапиться на цьому тижні - може у вівторок.
До п"ятниці "вангую" 28.70...
Додано: Пон 05 жов, 2020 09:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ок, я все зрозумів, мені нічого не лишається як волати : слава ЗЕ найвеличнішому економісту всіх часів і народів! А Ви не зупиняйтесь і продовжуйте ТУТ друкувати графіки ВВП США, ЄС та України: 3 квартал 2020, четвертий 2020, перший 2021 і т.д. Будемо і надалі насолоджуватися геніальністю ЗЕ в досягненні блискучих результатів економічного розвитку неньки. З девальвацією національної валюти успішно справились? І з економікою подібним чином справляться, а америки та європи нехай там нервово покурюють в сторонці
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 05 жов, 2020 09:17
28.35-28.40/28.45-28.50
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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