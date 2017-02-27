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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6524652565266527

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 157
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
14
28-29
73%
114
Більше 30
15%
24
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Як "гарно" вплинули на ціни - підвищення мінімалки і курс доляра.
І то перед виборами!

То до тебе нарешті вже дійшло за кого ти голосував, чи ще ні?

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:32

  Василь-Рівне написав:То до тебе нарешті вже дійшло за кого ти голосував, чи ще ні?

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То наш Зеленський на думку порохоботів сама впливова людина в світі, бо привів до падіння ВВП майже по всьому світу. :D
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  unicdima написав:То наш Зеленський на думку порохоботів сама впливова людина в світі, бо привів до падіння ВВП майже по всьому світу.

Гарна маніпуляція, але мова йшла про ВВП. Ви посилаєтесь на США? Не закруто Україну порівнювати з ними? Га? :wink: Ок, давайте глянемо, що там з ВВП
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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:50

  Василь-Рівне написав:
  unicdima написав:То наш Зеленський на думку порохоботів сама впливова людина в світі, бо привів до падіння ВВП майже по всьому світу.

Гарна маніпуляція, але мова йшла про ВВП. Ви посилаєтесь на США? Не закруто Україну порівнювати з ними? Га? :wink: Ок, давайте глянемо, що там з ВВП

та вже глянули, на моєму графіку все видно.
мало США?
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Харе офтопити! :)
Без різниці, хто був би, Вова чи Пєтя, ОВДПшки в 2019 році мутились би, гривня укріплювалась би, а коронакриза все-рівно би сталась і було би падіння ВВП!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:58

Тепер по темі гілці.
Сподіваюсь, нарешті мій прогноз про 28.50 трапиться на цьому тижні - може у вівторок.

До п"ятниці "вангую" 28.70...
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  unicdima написав:та вже глянули, на моєму графіку

Ок, я все зрозумів, мені нічого не лишається як волати : слава ЗЕ найвеличнішому економісту всіх часів і народів! А Ви не зупиняйтесь і продовжуйте ТУТ друкувати графіки ВВП США, ЄС та України: 3 квартал 2020, четвертий 2020, перший 2021 і т.д. Будемо і надалі насолоджуватися геніальністю ЗЕ в досягненні блискучих результатів економічного розвитку неньки. З девальвацією національної валюти успішно справились? І з економікою подібним чином справляться, а америки та європи нехай там нервово покурюють в сторонці :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:17

28.35-28.40/28.45-28.50
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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