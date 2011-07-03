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Пенсия: каждый сам за себя

Пенсия: каждый сам за себя
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 01:46

Re: Пенсия: каждый сам за себя

ребята,нельзя так,чтобы каждый только за себя,вместе- вы сила,за меня подумайте,работайте больше,просто заставьте себя!
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:52

Мизантрóп

если государство шлет тебя нафиг в этом вопросе

какие действия ты должен препринять?

правильно защититься от этого государства
evgeniupetrove
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:50

Пенсия

все уже слышали Шмыгаля что через 15 лет пенсий не будет? Единственный кто говорит правду... а я об этом уже лет 10 назад как знал )))
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:04

kharkov_val Зростання вимог до стажу має різко скоротити число претендентів на пенсію.
Зображення
  Ой+ написав:
На Рисунку 2.1 наведено
результати актуарної оцінки, проведеної Пенсійним фондом України, які свідчать про
різке зменшення охоплення бенефеціаріїв. За прогнозами лише 40 відсотків населення у віці 65 років або старше (або 60 відсотків осіб у віці 70 років і старше) отримуватимуть пенсії за віком з державної пенсійної системи до 2040 р. Це означає, що в майбутньому більшості людей похилого віку в Україні доведеться розраховувати на надходження від своїх приватних заощаджень та активів, на підтримку родини або, здебільшого, ймовірно, на соціальну допомогу, що надається з урахуванням матеріального стану http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- ... 735156.pdf
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:07

  kharkov_val написав:все уже слышали Шмыгаля что через 15 лет пенсий не будет? Единственный кто говорит правду... а я об этом уже лет 10 назад как знал )))

У ылиты будет.
Как и зарплаты по 1-10к USD
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:45

  kharkov_val написав:все уже слышали Шмыгаля что через 15 лет пенсий не будет? Единственный кто говорит правду... а я об этом уже лет 10 назад как знал )))

Единственное, что точно известно, - через 15 лет не будет Шмыгаля! :)
Все остальное вилами по воде - из серии про Насреддина, ишака и падишаха.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:52

  AlexxK написав:
  kharkov_val написав:все уже слышали Шмыгаля что через 15 лет пенсий не будет? Единственный кто говорит правду... а я об этом уже лет 10 назад как знал )))

Единственное, что точно известно, - через 15 лет не будет Шмыгаля! :)
Все остальное вилами по воде - из серии про Насреддина, ишака и падишаха.

почему же? демография это наука, она четко говорит: на протяжении 30 лет численность населения падает, население стареет, трудовые ресурсы эммиигрируют, промпроизводство падает,скорее всего рост будет только в сфере сельского хозяйства, за счет интенсификации ведения сельхозпроизовдства иностранными агрохолдингами. Решить этот вопрос можно на данный момент за счет сокращения продолжительности жизни населения, путем ухудшения медобслуживания и увеличения трудового стажа для выхода на пенсию.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:00

  AlexxK написав:
  kharkov_val написав:все уже слышали Шмыгаля что через 15 лет пенсий не будет? Единственный кто говорит правду... а я об этом уже лет 10 назад как знал )))

Единственное, что точно известно, - через 15 лет не будет Шмыгаля! :)
Все остальное вилами по воде - из серии про Насреддина, ишака и падишаха.

А також відомо, що якщо у вас не буде 35 років сплати внесків, то пенсії також не буде.
Тому рахуємо і якщо вже не набираємо 35 років, починаємо думати :!:
І діяти :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:А також відомо, що якщо у вас не буде 35 років сплати внесків, то пенсії також не буде.
Відомо, що навіть якщо буде, то ваші(наші) внески підуть на пенсії 40-45 річним жлобам ментам та прикордонникам, декількам мільйонам з корчками УБД, там і держзлужбовці підтягнуться.... Тому всі будемо на соціальці, сподіваюся, менти теж при такій промисловості.
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:11

d44 пенсии главам нафтагазов укрзализниць судьям прокурорам депутатам укргидроресурсам энергоатомам могут утопить всю пенсионную систему
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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