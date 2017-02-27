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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6526652765286529>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 157
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
14
28-29
73%
114
Більше 30
15%
24
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:41

  Xenon написав:К пятнице пробьем 29
Головой об стенку начинай - мож к пятнице и пробьешь!
(стенку, а ещё лучше башку!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:46

  Xenon написав:К пятнице пробьем 29

предположим рост 5 копеек в день, на неделе 5 рабочих дней 2840+25=2865 максимум минимум 3 коейки в день 2840+15=2855 МБ на пятницу. Сейчас девальвация плановая, ползучая, управляемая
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:49

Результаты интервенций за неделю

За неделю 28.09 - 02.10.2020 НБУ прдал 51.1 млн. Все методом единого курса. Ничего не покупал.
До 60 не дотянул, но сумма выглядит неожиданно крупно.
Т.к. в пятницу ни малейших поводов для интервенций не было, можно предположить, что все было продано в четверг вечером. Когда на прошлой неделе мы наблюдали вечернюю интервенцию, я предположил, что кто-то поздно вспомнил о необходимости покупки. На этой неделе ситуация повторилась в еще большем масштабе. Это уже совпадение. Ждем третьего раза :)
Закрадывается подозрение, что у какого-то много продающего банка появилась новая тактика. Надо признаться, что небезинтересная. Наблюдаем.

С начала года чиста покупка составила 935 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:55

  Xenon написав:К пятнице пробьем 29

К этой - не пробьем точно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:56

asti
Що ОВДП по 25-26 грн за бакс вже БО-БО? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:57

Сибарит

Здравствуйте .
Утро начали 28.40 -28.50.
У некоторых 28.35-28.55

.... и толькл Укргазбанк продает по 28.43.(на самом деле в продаже нет ничего , и эта мерзкая женщина с фальшивым зубом )
Прости Господи !
холява
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:58

  change_pm написав:Тепер по темі гілці.
Сподіваюсь, нарешті мій прогноз про 28.50 трапиться на цьому тижні - може у вівторок.

До п"ятниці "вангую" 28.70...

Прогноз :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:00

  change_pm написав:asti
Що ОВДП по 25-26 грн за бакс вже БО-БО? :)
Когда будет 35, тогда будет БО-БО (возможно).
Я трачу 10-15% своего дохода от ОВДП, так что пока терпимо...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:02

  холява написав:Сибарит

Здравствуйте .
Утро начали 28.40 -28.50.
У некоторых 28.35-28.55

.... и толькл Укргазбанк продает по 28.43.(на самом деле в продаже нет ничего , и эта мерзкая женщина с фальшивым зубом )
Прости Господи !

Уявляєте, а хтось про вашу жінку щось схоже десь думає...
І відписує в телеграмі, вайбері і так далі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:06

Похоже НБУ открыл шлюзы по 28.41
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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