Головой об стенку начинай - мож к пятнице и пробьешь!
(стенку, а ещё лучше башку!)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:41
Головой об стенку начинай - мож к пятнице и пробьешь!
(стенку, а ещё лучше башку!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:46
предположим рост 5 копеек в день, на неделе 5 рабочих дней 2840+25=2865 максимум минимум 3 коейки в день 2840+15=2855 МБ на пятницу. Сейчас девальвация плановая, ползучая, управляемая
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:49
Результаты интервенций за неделю
За неделю 28.09 - 02.10.2020 НБУ прдал 51.1 млн. Все методом единого курса. Ничего не покупал.
До 60 не дотянул, но сумма выглядит неожиданно крупно.
Т.к. в пятницу ни малейших поводов для интервенций не было, можно предположить, что все было продано в четверг вечером. Когда на прошлой неделе мы наблюдали вечернюю интервенцию, я предположил, что кто-то поздно вспомнил о необходимости покупки. На этой неделе ситуация повторилась в еще большем масштабе. Это уже совпадение. Ждем третьего раза
Закрадывается подозрение, что у какого-то много продающего банка появилась новая тактика. Надо признаться, что небезинтересная. Наблюдаем.
С начала года чиста покупка составила 935 млн.
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:57
Сибарит
Здравствуйте .
Утро начали 28.40 -28.50.
У некоторых 28.35-28.55
.... и толькл Укргазбанк продает по 28.43.(на самом деле в продаже нет ничего , и эта мерзкая женщина с фальшивым зубом )
Прости Господи !
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:58
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:00
Когда будет 35, тогда будет БО-БО (возможно).
Я трачу 10-15% своего дохода от ОВДП, так что пока терпимо...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:02
Уявляєте, а хтось про вашу жінку щось схоже десь думає...
І відписує в телеграмі, вайбері і так далі...
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:06
Похоже НБУ открыл шлюзы по 28.41
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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