Пенсия: каждый сам за себя

kharkov_val Зростання вимог до стажу має різко скоротити число претендентів на пенсію.
Ой+ написав:
На Рисунку 2.1 наведено результати актуарної оцінки, проведеної Пенсійним фондом України, які свідчать про різке зменшення охоплення бенефеціаріїв. За прогнозами лише 40 відсотків населення у віці 65 років або старше (або 60 відсотків осіб у віці 70 років і старше) отримуватимуть пенсії за віком з державної пенсійної системи до 2040 р. Це означає, що в майбутньому більшості людей похилого віку в Україні доведеться розраховувати на надходження від своїх приватних заощаджень та активів, на підтримку родини або, здебільшого, ймовірно, на соціальну допомогу, що надається з урахуванням матеріального стану http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- ... 735156.pdf
kharkov_val написав:все уже слышали Шмыгаля что через 15 лет пенсий не будет? Единственный кто говорит правду... а я об этом уже лет 10 назад как знал )))
Единственное, что точно известно, - через 15 лет не будет Шмыгаля! Все остальное вилами по воде - из серии про Насреддина, ишака и падишаха.
почему же? демография это наука, она четко говорит: на протяжении 30 лет численность населения падает, население стареет, трудовые ресурсы эммиигрируют, промпроизводство падает,скорее всего рост будет только в сфере сельского хозяйства, за счет интенсификации ведения сельхозпроизовдства иностранными агрохолдингами. Решить этот вопрос можно на данный момент за счет сокращения продолжительности жизни населения, путем ухудшения медобслуживания и увеличения трудового стажа для выхода на пенсию.
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
change_pm написав:А також відомо, що якщо у вас не буде 35 років сплати внесків, то пенсії також не буде.
Відомо, що навіть якщо буде, то ваші(наші) внески підуть на пенсії 40-45 річним жлобам ментам та прикордонникам, декількам мільйонам з корчками УБД, там і держзлужбовці підтягнуться.... Тому всі будемо на соціальці, сподіваюся, менти теж при такій промисловості.