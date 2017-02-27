Додано: Пон 05 жов, 2020 12:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

05.10.2020........................28,4007

Доллар прибавил 6 копеек.

Открылись на 3 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. Решили никуда не ходить. Посреди стабильности участниками рынка вдруг был замечен нацбанк с офером чуть выше рабочих. На котировки это тогда не повлияло. Только около 11-40 рынок решил показать, что еще живой, опустив котировки на полкопейки. Судя по справочному курсу, утренняя стабильность не была паузой в торговле, просто торговля проходила в равновесии. Курс евро при этом растет - в мире доллар падает.

Справочный курс встретили котировкми 28.3850 - 28.4050.



НБУ в пятницу на рынок не выходил. В анализе ликвидности отражена продажа 50+ млн в четверг.

Остатки на коррсчетах сократились. Движения были мощными, но разнонаправленными, в результате чего общее сокращение не выглядит слишком большим. Основным драйвером сокращения стал рост объема недельных сертификатов. В эту же сторону играли расчет за проданные в четверг доллары и погашение долгосрочного рефинанса. Добавило ликвидности сокращение объема суточных сертификатов. Остальные движения были совсем мелкими. Среди мелких факторов обращает на себя внимание, что объем суточного рефинанса сохранился почти на прежнем уровне, переходить на долгосрок нуждающийся банк (вероятно, он один) не стал.



В четверг объем валютного рынка вырос с 389.3 до 513.6 млн. Чистое предложение составило 462.5 млн. Клиентское предложение упало, а спрос вырос. Перекос в сторону спроса получился весьма существенный.