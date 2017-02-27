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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:20
change_pm написав: холява написав:Сибарит
Здравствуйте .
Утро начали 28.40 -28.50.
У некоторых 28.35-28.55
.... и толькл Укргазбанк продает по 28.43.(на самом деле в продаже нет ничего , и эта мерзкая женщина с фальшивым зубом
)
Прости Господи !
Уявляєте, а хтось про вашу жінку щось схоже десь думає...
І відписує в телеграмі, вайбері і так далі...
У Меня достаточно средств , чтобы следить за здоровьем зубов моей жены .
Она работает в школе ,с детьми и постоянно на виду .
Поэтому ее внешний вид меня очень беспокоит .
Жена , впрочем как и любая женщина , должны выглядеть безупречно .
А не с черным зубом покрашенным красной помадой .
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:50
холява написав:
Она работает в школе ,с детьми и постоянно на виду .
Поэтому ее внешний вид меня очень беспокоит .
Кажуть, що у жінки-вчителя має бути чоловік, який оплачуватиме це її хобі.
Насправді, сумний жарт про відношення держави до однієї з найважливіших професій.
І про 4000 дол/міс. всі забули!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:54
V2 написав: холява написав:
Она работает в школе ,с детьми и постоянно на виду .
Поэтому ее внешний вид меня очень беспокоит .
Кажуть, що у жінки-вчителя має бути чоловік, який оплачуватиме це її хобі.
Насправді, сумний жарт про відношення держави до однієї з найважливіших професій.
І про 4000 дол/міс. всі забули!
Клоун,от 12 000 в мес,ставка 18 уроков в неделю,не позорься когда не в теме.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:00
Нерези -471,41 млн у п'ятницю.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:14
холява написав:У Меня достаточно средств
, чтобы следить за здоровьем зубов моей жены .
Касир в банку одна з найфіговіших професій (((
По-перше, постійно бачиш багато грошей, а касир має не найвищу з.п.
По-друге, відповідальність і ризики.
Не скажу, які наразі з.п. в касирів, але може так бути що і мінімалка (6-8 тис).
А тепер подумайте, приходите Ви, такий важний і розфуфирений - у вас же багато грошей?!І питаєте
у "страшної" забитої життям, можливо з чоловіком-алконавтом, дітьми-наркоманами і ще і позавчора оштрафованої за недостачу, за бакси...
Ну, і що ви очікуєте? Я знаю чого... але з баксоналічманом по адекватинм цінам - біда!
зі. Не підмажеш, не поїдеш ... народна мудрість
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:17
somilitark написав:
Клоун,от 12 000 в мес,ставка 18 уроков в неделю
Це в якого клоуна такі ставки?
В президента, наче, більший оклад!
Чи це ваші розцінки?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:19
V2 написав: somilitark написав:
Клоун,от 12 000 в мес,ставка 18 уроков в неделю
Це в якого клоуна такі ставки?
В президента, наче, більший оклад!
Я думал Доллярчик один на форуме,оказывается у него есть брат близнец
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:21
somilitark написав: V2 написав: somilitark написав:
Клоун,от 12 000 в мес,ставка 18 уроков в неделю
Це в якого клоуна такі ставки?
В президента, наче, більший оклад!
Я думал Доллярчик один на форуме,оказывается у него есть брат близнец
Дивно, що ви так довго приховували родинні відносини з Долярчиком!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:24
V2 написав: somilitark написав:
Клоун,от 12 000 в мес,ставка 18 уроков в неделю
Це в якого клоуна такі ставки?
В президента, наче, більший оклад!
Чи це ваші розцінки?
Сомик тормозит, не помнит уже что Зе-команда что-то там лепетала про 4к долл учитилям(перед выборами)...это соизмеримо с 40% роста ВВП от Гончарука
Одеса-небольшой откат на 2-3коп с ценой на утро
28,38/28,44
думаю, что эту неделю будем курс в боковике +/- 10коп
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:26
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.10.2020........................28,4007
Доллар прибавил 6 копеек.
Открылись на 3 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. Решили никуда не ходить. Посреди стабильности участниками рынка вдруг был замечен нацбанк с офером чуть выше рабочих. На котировки это тогда не повлияло. Только около 11-40 рынок решил показать, что еще живой, опустив котировки на полкопейки. Судя по справочному курсу, утренняя стабильность не была паузой в торговле, просто торговля проходила в равновесии. Курс евро при этом растет - в мире доллар падает.
Справочный курс встретили котировкми 28.3850 - 28.4050.
НБУ в пятницу на рынок не выходил. В анализе ликвидности отражена продажа 50+ млн в четверг.
Остатки на коррсчетах сократились. Движения были мощными, но разнонаправленными, в результате чего общее сокращение не выглядит слишком большим. Основным драйвером сокращения стал рост объема недельных сертификатов. В эту же сторону играли расчет за проданные в четверг доллары и погашение долгосрочного рефинанса. Добавило ликвидности сокращение объема суточных сертификатов. Остальные движения были совсем мелкими. Среди мелких факторов обращает на себя внимание, что объем суточного рефинанса сохранился почти на прежнем уровне, переходить на долгосрок нуждающийся банк (вероятно, он один) не стал.
В четверг объем валютного рынка вырос с 389.3 до 513.6 млн. Чистое предложение составило 462.5 млн. Клиентское предложение упало, а спрос вырос. Перекос в сторону спроса получился весьма существенный.
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