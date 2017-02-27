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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6527652865296530

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 158
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
14
28-29
73%
115
Більше 30
15%
24
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:28

Завтра(Вторник, 6 октября) много важных событий, к-е могут повлиять на пару евро/доллар

-Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции NABE
-Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард на панельной дискуссии, организованной Bridge Forum Dialogue
Выступление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в преддверии осенних встреч МВФ/ВБ
Госсекретарь США Майкл Помпео примет участие во встрече глав МИД стран-участниц альянса Quad, нацеленного на сдерживание Китая
Торговый баланс США за август, прогноз — дефицит $66,1 миллиарда

а также Президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями ЕС в Брюсселе
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:Сомик тормозит, не помнит уже что Зе-команда что-то там лепетала про 4к долл


Значить, просте непорозуміння.
Хоча, дещо хамовитий тон Сомика мені не сподобався!

Проїхали!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:29

  change_pm написав:
  холява написав:У Меня достаточно средств , чтобы следить за здоровьем зубов моей жены .

Касир в банку одна з найфіговіших професій (((

По-перше, постійно бачиш багато грошей, а касир має не найвищу з.п.
По-друге, відповідальність і ризики.

Не скажу, які наразі з.п. в касирів, але може так бути що і мінімалка (6-8 тис).

А тепер подумайте, приходите Ви, такий важний і розфуфирений - у вас же багато грошей?!

І питаєте у "страшної" забитої життям, можливо з чоловіком-алконавтом, дітьми-наркоманами і ще і позавчора оштрафованої за недостачу, за бакси...

Ну, і що ви очікуєте? Я знаю чого... але з баксоналічманом по адекватинм цінам - біда!
зі. Не підмажеш, не поїдеш ... народна мудрість :)



Подскажте ,что там с долларом ?
Что можно ожидать по паре рубль _гривна и доллар _евро ?
Для меня это очень важный вопрос .
Какой курс доллара у вас в городе ?
Я помню вас , как то мы спорили про бизнес .
Вы тогда утверждали ,что лучше всего деньги зарабатывать с депозитов.

За сим, работа мешает дальнейшему общению .
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Клоун,от 12 000 в мес,ставка 18 уроков в неделю,не позорься когда не в теме


Насправді молодий вчитель на ставку менше 5 тис. Якщо є надбавки за стаж, категорію, муніципальні і т.д., тільки тоді може бути щось подібне 12000.
Для прикладу, зараз вчитель може мати від 10-го до 14-го розряду. Оклад може становити від 3826 до 5087 грн, за новими правилами – від 4050 до 5385 грн. https://news.finance.ua/ua/news/-/47727 ... W9iI4SZwI0

Так що за валютою молодий і не дуже вчитель не побіжить після получки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:53

  prodigy написав:..
а также Президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями ЕС в Брюсселе

можно не заморачиваться - на днях непрозрачно намекнули (или просто макнули), что "ЕС не благотворительный фонд и не банкомат"
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Началась четвертая неделя без единого отката...
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:57

  Сибарит написав:
В четверг объем валютного рынка вырос с 389.3 до 513.6 млн. Чистое предложение составило 462.5 млн. Клиентское предложение упало, а спрос вырос. Перекос в сторону спроса получился весьма существенный.


Дополню картинкой. Зато у населения много наличной валюты, предложение физ.лицами валюты по-прежнему превышает спрос.


Зображення
VALONI
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:00

  Captain Obvious написав:Началась четвертая неделя без единого отката...

разве четвертая? не 6 -7?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:05

  kharkov_val написав:
  Captain Obvious написав:Началась четвертая неделя без единого отката...

разве четвертая? не 6 -7?


16, 22, 28 и 30 сентября были мини-откатики
нормального отката по идее не должно быть пока мы не перешагнём ЭОК вверх, но в нашей стране всякие чудеса бывают
Vitalych-new
 
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