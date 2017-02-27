Завтра(Вторник, 6 октября) много важных событий, к-е могут повлиять на пару евро/доллар
-Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции NABE -Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард на панельной дискуссии, организованной Bridge Forum Dialogue Выступление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в преддверии осенних встреч МВФ/ВБ Госсекретарь США Майкл Помпео примет участие во встрече глав МИД стран-участниц альянса Quad, нацеленного на сдерживание Китая Торговый баланс США за август, прогноз — дефицит $66,1 миллиарда
а также Президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями ЕС в Брюсселе
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
холява написав:У Меня достаточно средств , чтобы следить за здоровьем зубов моей жены .
Касир в банку одна з найфіговіших професій (((
По-перше, постійно бачиш багато грошей, а касир має не найвищу з.п. По-друге, відповідальність і ризики.
Не скажу, які наразі з.п. в касирів, але може так бути що і мінімалка (6-8 тис).
А тепер подумайте, приходите Ви, такий важний і розфуфирений - у вас же багато грошей?!
І питаєте у "страшної" забитої життям, можливо з чоловіком-алконавтом, дітьми-наркоманами і ще і позавчора оштрафованої за недостачу, за бакси...
Ну, і що ви очікуєте? Я знаю чого... але з баксоналічманом по адекватинм цінам - біда! зі. Не підмажеш, не поїдеш ... народна мудрість
Подскажте ,что там с долларом ? Что можно ожидать по паре рубль _гривна и доллар _евро ? Для меня это очень важный вопрос . Какой курс доллара у вас в городе ? Я помню вас , как то мы спорили про бизнес . Вы тогда утверждали ,что лучше всего деньги зарабатывать с депозитов.
Сибарит написав: В четверг объем валютного рынка вырос с 389.3 до 513.6 млн. Чистое предложение составило 462.5 млн. Клиентское предложение упало, а спрос вырос. Перекос в сторону спроса получился весьма существенный.
Дополню картинкой. Зато у населения много наличной валюты, предложение физ.лицами валюты по-прежнему превышает спрос.