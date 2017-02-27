Додано: Пон 05 жов, 2020 12:28

Завтра(Вторник, 6 октября) много важных событий, к-е могут повлиять на пару евро/доллар



-Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции NABE

-Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард на панельной дискуссии, организованной Bridge Forum Dialogue

Выступление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в преддверии осенних встреч МВФ/ВБ

Госсекретарь США Майкл Помпео примет участие во встрече глав МИД стран-участниц альянса Quad, нацеленного на сдерживание Китая

Торговый баланс США за август, прогноз — дефицит $66,1 миллиарда



а также Президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями ЕС в Брюсселе

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.