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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6527652865296530>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 159
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
14
28-29
73%
116
Більше 30
15%
24
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:28

Завтра(Вторник, 6 октября) много важных событий, к-е могут повлиять на пару евро/доллар

-Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции NABE
-Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард на панельной дискуссии, организованной Bridge Forum Dialogue
Выступление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в преддверии осенних встреч МВФ/ВБ
Госсекретарь США Майкл Помпео примет участие во встрече глав МИД стран-участниц альянса Quad, нацеленного на сдерживание Китая
Торговый баланс США за август, прогноз — дефицит $66,1 миллиарда

а также Президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями ЕС в Брюсселе
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:29

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Востаннє редагувалось холява в Пон 05 жов, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:53

  prodigy написав:..
а также Президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями ЕС в Брюсселе

можно не заморачиваться - на днях непрозрачно намекнули (или просто макнули), что "ЕС не благотворительный фонд и не банкомат"
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Началась четвертая неделя без единого отката...
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:57

  Сибарит написав:
В четверг объем валютного рынка вырос с 389.3 до 513.6 млн. Чистое предложение составило 462.5 млн. Клиентское предложение упало, а спрос вырос. Перекос в сторону спроса получился весьма существенный.


Дополню картинкой. Зато у населения много наличной валюты, предложение физ.лицами валюты по-прежнему превышает спрос.


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VALONI
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:00

  Captain Obvious написав:Началась четвертая неделя без единого отката...

разве четвертая? не 6 -7?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:05

  kharkov_val написав:
  Captain Obvious написав:Началась четвертая неделя без единого отката...

разве четвертая? не 6 -7?


16, 22, 28 и 30 сентября были мини-откатики
нормального отката по идее не должно быть пока мы не перешагнём ЭОК вверх, но в нашей стране всякие чудеса бывают
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:24

  Captain Obvious написав:Началась четвертая неделя без единого отката...

Что-то секта "па 24" приуныла... А что же вы ожидали, ребята? Что вас заставят скинуть валютные заначки по 24-25, а потом дадут спокойно откупиться по 20? Ну-ну... Такого атракциона невиданной щедрости даже баба Юля в 2007-2008 не позволяла. Дали вам продать по 26 и откупить по 24 - радуйтесь и этому! Нет же, вам если мёд, так уже и большой ложкой. Ну так ждите теперь своих "па 20" до конца дней своих. Едем только вверх. Даже откатов не дают, чтобы не смогли зависшую гривну отоварить.

Опт 28.45/28.48. Оборот хороший, но сдают мало.Похоже только на зарплаты персоналу.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:30

Объемы денежных переводов из-за границы в Украину от заробитчан в августе 2020 года вновь сократились. Падение составляет 11,09% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В общем трудовые мигранты прислали домой за август только $906 млн. В статистике учитывались как официальные (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения), так и неформальные (передача наличных) каналы поступления денег.

С начала 2020 года объем денежных переводов упал на 6,4%. В июне в Украину пришло на 8,5% средств меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Переводы из-за рубежа является одним из важных источников поступления валюты в Украину. В целом за первые восемь месяцев через банки в Украине перевели 2,5 млрд долларов. Это на 1,28 млрд долларов меньше, чем в тот же период прошлого года.
https://news.maanimo.com/events/trudovy ... ainu-37693

PS
Жесть.
По официальным каналам от заробитчан зашло в 2 раза меньше валюты, чем в 2019 г.
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:48

  VALONI написав:
  Сибарит написав:
В четверг объем валютного рынка вырос с 389.3 до 513.6 млн. Чистое предложение составило 462.5 млн. Клиентское предложение упало, а спрос вырос. Перекос в сторону спроса получился весьма существенный.


Дополню картинкой. Зато у населения много наличной валюты, предложение физ.лицами валюты по-прежнему превышает спрос.


Этого спроса не достаточно чтоб перекрыть ежемесячно напечатаемые 10-12 млрд грн и бегство нерезидентов на 4 млрд грн.
Zebra
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