Завтра(Вторник, 6 октября) много важных событий, к-е могут повлиять на пару евро/доллар
-Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции NABE -Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард на панельной дискуссии, организованной Bridge Forum Dialogue Выступление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в преддверии осенних встреч МВФ/ВБ Госсекретарь США Майкл Помпео примет участие во встрече глав МИД стран-участниц альянса Quad, нацеленного на сдерживание Китая Торговый баланс США за август, прогноз — дефицит $66,1 миллиарда
а также Президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями ЕС в Брюсселе
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Сибарит написав: В четверг объем валютного рынка вырос с 389.3 до 513.6 млн. Чистое предложение составило 462.5 млн. Клиентское предложение упало, а спрос вырос. Перекос в сторону спроса получился весьма существенный.
Дополню картинкой. Зато у населения много наличной валюты, предложение физ.лицами валюты по-прежнему превышает спрос.
Captain Obvious написав:Началась четвертая неделя без единого отката...
Что-то секта "па 24" приуныла... А что же вы ожидали, ребята? Что вас заставят скинуть валютные заначки по 24-25, а потом дадут спокойно откупиться по 20? Ну-ну... Такого атракциона невиданной щедрости даже баба Юля в 2007-2008 не позволяла. Дали вам продать по 26 и откупить по 24 - радуйтесь и этому! Нет же, вам если мёд, так уже и большой ложкой. Ну так ждите теперь своих "па 20" до конца дней своих. Едем только вверх. Даже откатов не дают, чтобы не смогли зависшую гривну отоварить.
Опт 28.45/28.48. Оборот хороший, но сдают мало.Похоже только на зарплаты персоналу.
Объемы денежных переводов из-за границы в Украину от заробитчан в августе 2020 года вновь сократились. Падение составляет 11,09% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
В общем трудовые мигранты прислали домой за август только $906 млн. В статистике учитывались как официальные (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения), так и неформальные (передача наличных) каналы поступления денег.
С начала 2020 года объем денежных переводов упал на 6,4%. В июне в Украину пришло на 8,5% средств меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Переводы из-за рубежа является одним из важных источников поступления валюты в Украину. В целом за первые восемь месяцев через банки в Украине перевели 2,5 млрд долларов. Это на 1,28 млрд долларов меньше, чем в тот же период прошлого года. https://news.maanimo.com/events/trudovy ... ainu-37693
PS Жесть. По официальным каналам от заробитчан зашло в 2 раза меньше валюты, чем в 2019 г.
Сибарит написав: В четверг объем валютного рынка вырос с 389.3 до 513.6 млн. Чистое предложение составило 462.5 млн. Клиентское предложение упало, а спрос вырос. Перекос в сторону спроса получился весьма существенный.
Дополню картинкой. Зато у населения много наличной валюты, предложение физ.лицами валюты по-прежнему превышает спрос.
Этого спроса не достаточно чтоб перекрыть ежемесячно напечатаемые 10-12 млрд грн и бегство нерезидентов на 4 млрд грн.