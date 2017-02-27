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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:07
yuri_m написав: Captain Obvious написав:
Началась четвертая неделя без единого отката...
Что-то секта "па 24" приуныла... А что же вы ожидали, ребята? Что вас заставят скинуть валютные заначки по 24-25, а потом дадут спокойно откупиться по 20? Ну-ну... Такого атракциона невиданной щедрости даже баба Юля в 2007-2008 не позволяла. Дали вам продать по 26 и откупить по 24 - радуйтесь и этому! Нет же, вам если мёд, так уже и большой ложкой. Ну так ждите теперь своих "па 20" до конца дней своих. Едем только вверх. Даже откатов не дают, чтобы не смогли зависшую гривну отоварить.
Опт 28.45/28.48. Оборот хороший, но сдают мало.Похоже только на зарплаты персоналу.
Ничего. Пока будем собирать бумагу,а весной затаримся па27! Правильно я говорю, товарищи?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:14
fin написав: yuri_m написав: Captain Obvious написав:
Началась четвертая неделя без единого отката...
Что-то секта "па 24" приуныла... А что же вы ожидали, ребята? Что вас заставят скинуть валютные заначки по 24-25, а потом дадут спокойно откупиться по 20? Ну-ну... Такого атракциона невиданной щедрости даже баба Юля в 2007-2008 не позволяла. Дали вам продать по 26 и откупить по 24 - радуйтесь и этому! Нет же, вам если мёд, так уже и большой ложкой. Ну так ждите теперь своих "па 20" до конца дней своих. Едем только вверх. Даже откатов не дают, чтобы не смогли зависшую гривну отоварить.
Опт 28.45/28.48. Оборот хороший, но сдают мало.Похоже только на зарплаты персоналу.
Ничего. Пока будем собирать бумагу,а весной затаримся па27! Правильно я говорю, товарищи?
Па32 в лучшем случае.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:33
fin
Похоже, что до выборов курс не упадет: все стараются максимально сидеть в валюте, т.к. неизвестно, чьей победой закончатся выборы, кто будет допущен до кормушки.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:33
fin написав: yuri_m написав: Captain Obvious написав:
Началась четвертая неделя без единого отката...
Что-то секта "па 24" приуныла... А что же вы ожидали, ребята? Что вас заставят скинуть валютные заначки по 24-25, а потом дадут спокойно откупиться по 20? Ну-ну... Такого атракциона невиданной щедрости даже баба Юля в 2007-2008 не позволяла. Дали вам продать по 26 и откупить по 24 - радуйтесь и этому! Нет же, вам если мёд, так уже и большой ложкой. Ну так ждите теперь своих "па 20" до конца дней своих. Едем только вверх. Даже откатов не дают, чтобы не смогли зависшую гривну отоварить.
Опт 28.45/28.48. Оборот хороший, но сдают мало.Похоже только на зарплаты персоналу.
Ничего. Пока будем собирать бумагу,а весной затаримся па27! Правильно я говорю, товарищи?
Мечтать не вредно. Главное, когда идешь по улице, не спотыкаться о раскатанную губу...
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:48
Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам.
Скоро.
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Captain Obvious
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