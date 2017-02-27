RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6527652865296530

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 159
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
14
28-29
73%
116
Більше 30
15%
24
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:07

  yuri_m написав:
  Captain Obvious написав:Началась четвертая неделя без единого отката...

Что-то секта "па 24" приуныла... А что же вы ожидали, ребята? Что вас заставят скинуть валютные заначки по 24-25, а потом дадут спокойно откупиться по 20? Ну-ну... Такого атракциона невиданной щедрости даже баба Юля в 2007-2008 не позволяла. Дали вам продать по 26 и откупить по 24 - радуйтесь и этому! Нет же, вам если мёд, так уже и большой ложкой. Ну так ждите теперь своих "па 20" до конца дней своих. Едем только вверх. Даже откатов не дают, чтобы не смогли зависшую гривну отоварить.

Опт 28.45/28.48. Оборот хороший, но сдают мало.Похоже только на зарплаты персоналу.
Ничего. Пока будем собирать бумагу,а весной затаримся па27! Правильно я говорю, товарищи?
fin
 
Повідомлень: 308
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:14

  fin написав:
  yuri_m написав:
  Captain Obvious написав:Началась четвертая неделя без единого отката...

Что-то секта "па 24" приуныла... А что же вы ожидали, ребята? Что вас заставят скинуть валютные заначки по 24-25, а потом дадут спокойно откупиться по 20? Ну-ну... Такого атракциона невиданной щедрости даже баба Юля в 2007-2008 не позволяла. Дали вам продать по 26 и откупить по 24 - радуйтесь и этому! Нет же, вам если мёд, так уже и большой ложкой. Ну так ждите теперь своих "па 20" до конца дней своих. Едем только вверх. Даже откатов не дают, чтобы не смогли зависшую гривну отоварить.

Опт 28.45/28.48. Оборот хороший, но сдают мало.Похоже только на зарплаты персоналу.
Ничего. Пока будем собирать бумагу,а весной затаримся па27! Правильно я говорю, товарищи?

Па32 в лучшем случае.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8929
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:33

fin
Похоже, что до выборов курс не упадет: все стараются максимально сидеть в валюте, т.к. неизвестно, чьей победой закончатся выборы, кто будет допущен до кормушки.
Wisznia
 
Повідомлень: 28
З нами з: 23.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:33

  fin написав:
  yuri_m написав:
  Captain Obvious написав:Началась четвертая неделя без единого отката...

Что-то секта "па 24" приуныла... А что же вы ожидали, ребята? Что вас заставят скинуть валютные заначки по 24-25, а потом дадут спокойно откупиться по 20? Ну-ну... Такого атракциона невиданной щедрости даже баба Юля в 2007-2008 не позволяла. Дали вам продать по 26 и откупить по 24 - радуйтесь и этому! Нет же, вам если мёд, так уже и большой ложкой. Ну так ждите теперь своих "па 20" до конца дней своих. Едем только вверх. Даже откатов не дают, чтобы не смогли зависшую гривну отоварить.

Опт 28.45/28.48. Оборот хороший, но сдают мало.Похоже только на зарплаты персоналу.
Ничего. Пока будем собирать бумагу,а весной затаримся па27! Правильно я говорю, товарищи?

Мечтать не вредно. Главное, когда идешь по улице, не спотыкаться о раскатанную губу...
Искатель
 
Повідомлень: 4127
З нами з: 22.02.16
Подякував: 616 раз.
Подякували: 2380 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам. :)
Скоро.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1356
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6527652865296530
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadm і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1995, 1996, 1997
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19963 2537834
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 11:00
Мизантрóп
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7241 1657352
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 13:53
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122625
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.