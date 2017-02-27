|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:07
yuri_m написав: Captain Obvious написав:
Началась четвертая неделя без единого отката...
Что-то секта "па 24" приуныла... А что же вы ожидали, ребята? Что вас заставят скинуть валютные заначки по 24-25, а потом дадут спокойно откупиться по 20? Ну-ну... Такого атракциона невиданной щедрости даже баба Юля в 2007-2008 не позволяла. Дали вам продать по 26 и откупить по 24 - радуйтесь и этому! Нет же, вам если мёд, так уже и большой ложкой. Ну так ждите теперь своих "па 20" до конца дней своих. Едем только вверх. Даже откатов не дают, чтобы не смогли зависшую гривну отоварить.
Опт 28.45/28.48. Оборот хороший, но сдают мало.Похоже только на зарплаты персоналу.
Ничего. Пока будем собирать бумагу,а весной затаримся па27! Правильно я говорю, товарищи?
-
fin
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:14
fin написав: yuri_m написав: Captain Obvious написав:
Началась четвертая неделя без единого отката...
Что-то секта "па 24" приуныла... А что же вы ожидали, ребята? Что вас заставят скинуть валютные заначки по 24-25, а потом дадут спокойно откупиться по 20? Ну-ну... Такого атракциона невиданной щедрости даже баба Юля в 2007-2008 не позволяла. Дали вам продать по 26 и откупить по 24 - радуйтесь и этому! Нет же, вам если мёд, так уже и большой ложкой. Ну так ждите теперь своих "па 20" до конца дней своих. Едем только вверх. Даже откатов не дают, чтобы не смогли зависшую гривну отоварить.
Опт 28.45/28.48. Оборот хороший, но сдают мало.Похоже только на зарплаты персоналу.
Ничего. Пока будем собирать бумагу,а весной затаримся па27! Правильно я говорю, товарищи?
Па32 в лучшем случае.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8929
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1050 раз.
- Подякували: 1499 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:33
fin
Похоже, что до выборов курс не упадет: все стараются максимально сидеть в валюте, т.к. неизвестно, чьей победой закончатся выборы, кто будет допущен до кормушки.
-
Wisznia
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 23.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:33
fin написав: yuri_m написав: Captain Obvious написав:
Началась четвертая неделя без единого отката...
Что-то секта "па 24" приуныла... А что же вы ожидали, ребята? Что вас заставят скинуть валютные заначки по 24-25, а потом дадут спокойно откупиться по 20? Ну-ну... Такого атракциона невиданной щедрости даже баба Юля в 2007-2008 не позволяла. Дали вам продать по 26 и откупить по 24 - радуйтесь и этому! Нет же, вам если мёд, так уже и большой ложкой. Ну так ждите теперь своих "па 20" до конца дней своих. Едем только вверх. Даже откатов не дают, чтобы не смогли зависшую гривну отоварить.
Опт 28.45/28.48. Оборот хороший, но сдают мало.Похоже только на зарплаты персоналу.
Ничего. Пока будем собирать бумагу,а весной затаримся па27! Правильно я говорю, товарищи?
Мечтать не вредно. Главное, когда идешь по улице, не спотыкаться о раскатанную губу...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4127
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 2381 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:48
Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам.
Скоро.
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1356
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:19
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37928
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3645 раз.
- Подякували: 11049 раз.
-
- Профіль
-
52
23
2
1
-
Expert100500
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 31.01.20
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:35
А може хтось пояснити, чому банки віддали готівковий обмін всяким лівим конторкам?
Більшість банків світять абсолютно неринкові курси.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 851
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 16:09
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................05.10.2020............06.10.2020
дата розрахунку.................02.10.2020.............05.10.2020
Євро....................................33,2324..................33,4037...+0.52%
Долар США.........................28,3408..................28,4009
...+0.21%
После полудня курс не изменился.
Открылись на 3 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. Решили никуда не ходить. Посреди стабильности участниками рынка вдруг был замечен нацбанк с офером чуть выше рабочих. На котировки это тогда не повлияло. Только около 11-40 рынок решил показать, что еще живой, опустив котировки на полкопейки. Судя по справочному курсу, утренняя стабильность не была паузой в торговле, просто торговля проходила в равновесии. Курс евро при этом растет - в мире доллар падает.
Справочный курс встретили котировкми 28.3850 - 28.4050.
После 12 опустились еще на полкопейки, немного постояли, развернулись и к 13-30 столь же плавно выросли на копейку, вернувшись на уровень открытия. После обеда на полкопейки сузили спред снизу. Это сужение может говорить о том, что рынок уперся в ставку регулятора и интервенция стала результативной.
Евро все это время продолжал расти к доллару и гривне.
Официальный курс встретили котировками 28.3950 - 28.4100. За день выросли на полкопейки относительно открытия и на 3.5 копейки относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории:
2019 - 24.6118 (-26) +379
2018 - 28.0848 (-9) +32
2017 - 26.7997 (-1)
2016 - 25.8983 (+3)
unicdima написав:
А може хтось пояснити, чому банки віддали готівковий обмін всяким лівим конторкам?
Більшість банків світять абсолютно неринкові курси.
Для банков это не основной бизнес. Они этим занимаются, чтобы комплекс услуг был полным. Держать такие же узкие спреды, как это делают обменки, они не могут - слишком большие и неповоротливые. Просто некому отслеживать балансы на каждой кассе и оперативно играть курсами, вот и стоят широко с запасом.
Более того, они совершенно не заинтересованы в создании толп у касс.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5234
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3145 раз.
- Подякували: 8507 раз.
-
- Профіль
-
21
9
18
1
Додано: Пон 05 жов, 2020 16:40
unicdima написав:
А може хтось пояснити, чому банки віддали готівковий обмін всяким лівим конторкам?
Більшість банків світять абсолютно неринкові курси.
надеются что бабка за соткой зайдет.
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1640
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19963
|2537940
|
|
|7241
|1657380
|
П'ят 02 жов, 2020 13:53
ЛОБ
|
|514
|122631
|
|