Европолитики прислали Арахамии письмо с угрозами



"Мы не можем не видеть, что некоторые члены Слуги народа… координируют хорошо организованные атаки на независимые учреждения - такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - утверждают европолитики.



Все это, по их словам, грозит Украине потерей кредита ЕС в размере €1,2 млрд. Евродепутаты также уточнили позицию по безвизовому режиму.



"Что касается безвизового режима - это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС. Но все же мы оставляем за собой право вводить конкретный отказ в таких свободах для отдельных олигархов, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", - говорится в письме.



Депутаты Верховной Рады, которые добиваются вывода Национального банка и антикоррупционных органов из-под контроля зарубежных кредиторов Украины, могут лишиться права на свободный въезд в Евросоюз. Об этом говорится в письме депутатов Европарламета Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкневичене, адресованном главе парламентской фракции Слуга народа Давиду Арахамии, выдержки из которого в понедельник, 5 октября, опубликовала Европейская правда.

